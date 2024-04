Affaire Dupont de Ligonnès : de nouvelles vérifications en cours après plusieurs signalements dans une communauté religieuse

Une femme ayant participé à une veillée de prière à Montferrand-le-Château le 9 mars affirme avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès, recherché pour le meurtre de sa femme et de ses deux enfants. Des analyses ADN sont actuellement menées par les enquêteurs.

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès est-elle en passe d'être résolue ? Après un signalement d'une femme qui pense avoir croisé la route de Xavier Dupont de Ligonnès dans le Doubs, les policiers procèdent à des vérifications, alors que deux nouvelles personnes affirment elles aussi l'avoir potentiellement reconnu, a révélé l'Est Républicain, vendredi 5 avril. La première d'entre elles l'aurait ainsi croisé lors d'une veillée de prière en présence de religieuses et de laïques, le 9 mars dernier au sein de la communauté religieuse des Dominicaines de Béthanie à Montferrand-le-Château.

Suspect numéro un dans le meurtre de son épouse et de ses quatre enfants à Nantes en avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès, qui doit avoir aujourd'hui 63 ans, est toujours introuvable. "Les enquêteurs ont retrouvé des personnes qui étaient présentes ce jour-là et ont procédé à de nombreuses auditions", a annoncé Étienne Manteaux, le procureur de la République de Besançon. Une enquête a également été ouverte et confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Besançon. Toujours d'après l'élu, une des membres de la congrégation religieuse serait venue en compagnie d'un "dénommé Jean, dont la communauté "Le verbe de vie" a été dissoute en juillet 2023 et qui a raconté marcher depuis sur les routes, sans documents d'identité".

Sept personnes interrogées

Si au moins trois des participants ont reconnu aux enquêteurs avoir reconnu les traits de Xavier Dupont de Ligonnès derrière ceux de "Jean", dont deux sans certitude formelle, reste que, ces témoignages ont été contredits par quatre autres. Comme l'a souligné le procureur, ces dernières personnes, elles, ont expliqué avoir noté aucune ressemblance entre les deux hommes. Afin de lever tous les doutes, des éléments sur des canettes bues par le visiteur ont été prélevés pour être analysés en vue d'une extraction ADN. L'ADN prélevé sera ensuite comparé à celle de Xavier Dupont de Ligonnès.

La piste religieuse avait été explorée à plusieurs reprises. En janvier 2018, une opération des forces de l'ordre avait été menée dans un monastère du Var après plusieurs signalements de fidèles convaincus d'avoir reconnu le meurtrier présumé à la messe. Il s'agissait finalement d'un moine qui lui ressemblait, rappelle L'Est républicain.