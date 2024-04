La maire d'Avallon en garde à vue après la découverte de 70 kg de cannabis chez elle

Des dizaines de kilos de cannabis et un autre de cocaïne ont été retrouvés chez la maire d'Avallon, dans l'Yonne, le 7 avril. L'édile et deux de ses frères ont été placés en garde à vue.

De la drogue retrouvée au domicile de la maire d'Avallon. Au moins 70 kilos de résine de cannabis ont été découverts, dimanche 7 avril, chez l'édile de la petite commune de l'Yonne, Jamilah Habsaoui, lors d'une opération "place nette XXL" a rapporté BFMTV. Les forces de l'ordre ont également mis la main sur un kilo de cocaïne, un lingot d'or et 7 000 euros en liquide sont les indications du procureur de la République d'Auxerre à franceinfo.

Après cette découverte, la maire d'Avallon qui est aussi conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté a été interpellée et placée en garde à vue. Au total, sept personnes ont été interpellées, dont deux des frères de l'édile déjà connus des services de police pour des affaires liées aux stupéfiants. C'est d'ailleurs un de ces frères qui était ciblé par l'opération anti-drogue. Ce dernier aurait entreposé la marchandise chez la maire d'Avallon, chez qui il vit, sans que cette dernière ne soit au courant selon France 3. L'enquête doit déterminer si Jamilah Habsaoui était informée au non de la présence des drogues dans une dépendance de sa maison.

Une opération préparée depuis "plusieurs semaines"

Élue en 2021 à la tête de la mairie d'Avallon après avoir longtemps été première adjointe de cette commune de 6 800 habitants, Jamilah Habsaoui, est aussi préparatrice en pharmacie en parallèle de son mandat. Ainsi, une seconde perquisition, cette fois-ci sur son lieu de travail, a été réalisée en milieu d'après-midi par les enquêteurs, révèle Le Figaro.

Pour comprendre comment une telle saisie a pu être réalisée, une source proche du dossier a indiqué à nos confrères du Figaro qu'une enquête avait eu lieu préalablement. "Pour perquisitionner le domicile d'un élu, il faut qu'il y ait des billets", a-t-elle expliqué. Le procureur d'Auxerre a abondé dans ce sens assurant que "cette opération a été bien préparée en amont par les enquêteurs" qui "travaillent sur cette affaire depuis plusieurs semaines". La magistrat a d'ailleurs précisé que les gardes à vue peuvent être prolongées jusqu'à 96 heures dans les affaires de stupéfiants.

Lors de l'opération, d'autres domiciles en plus de celui de la maire d'Avallon ont été visés. 75 gendarmes de la Brigade de recherche de la gendarmerie et du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Avallon étaient mobilisés, avec chiens renifleurs et un renfort de la section de recherche de Dijon. Cette action s'inscrit dans la continuité d'autres, menées ces dernières semaines dans le cadre de l'opération "place nette XXL" visant à endiguer le trafic de stupéfiants sur le territoire. Depuis le 18 mars, ces actions qui se sont déroulées à Lille, Lyon, Marseille ou encore Clermont-Ferrand ont permis l'arrestation d'au moins 1 738 personnes, la saisie de 150 kilos de drogues et 2,4 millions d'euros.