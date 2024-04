Mise en examen, la maire d'Avallon est-elle impliquée dans un trafic de stupéfiants ?

Jamilah Habsaoui, la maire d'Avallon, ainsi que cinq autres personnes ont été mises en examen le 10 avril après la découverte de 70 kilos de cannabis au domicile de l'élue. L'édile avait-t-elle connaissance de la présence de drogues chez elle ?

Après trois jours passés en garde à vue, la maire d'Avallon a été mise en examen et placée en détention provisoire le mercredi 10 avril. Jamilah Habsaoui, édile divers gauche de cette ville de l'Yonne, a été interpellée dimanche dernier lors d'une opération "place nette XXL" après qu'au moins 70 kilos de cannabis ont été retrouvés à son domicile. Outre la résine de cannabis, les forces de l'ordre ont aussi mis la main sur près d'un kilo de cocaïne, plus de 7 000 euros en espèces et deux lingots d'or rapporte franceinfo.

Le procureur de la République d'Auxerre a indiqué que cinq autre personnes, dont les deux frères de la maire d'Avallon, ont également été mises en examen. Parmi elles, quatre ont été placées en détention provisoire et la dernière se trouve sous contrôle judiciaire.

Une information judiciaire pour "trafic et détention de stupéfiants" a été ouverte après les interpellations des individus, dont Jamilah Habsaoui. Mais la maire d'Avallon n'était, à l'origine, pas une des principales cibles des forces de l'ordre qui visaient surtout l'un des frères de l'édile déjà connu pour trafic de stupéfiants. Reste à savoir si la maire avait connaissance ou non de la présence des drogues chez elle et du trafic auquel ses frères semblent avoir pris part. Si la mise en examen et le placement en détention provisoire suggèrent que les enquêteurs ont des soupçons fondés sur l'implication de l'édile, aucune communication claire n'a été faite. L'édile, comme les autres mises en cause, reste présumée innocente.

Le procureur a expliqué dans son communiqué qu'une enquête préliminaire lancé en octobre 2023 a permis de "mettre en cause deux frères de Jamilah Habsaoui comme pouvant se livrer à l'achat et la revente de manière habituelle de produits stupéfiants à partir du domicile de leur sœur". Une source proche du dossier assurait à nos confères du Figaro que "cette opération a été bien préparée en amont par les enquêteurs" qui "travaillent sur cette affaire depuis plusieurs semaines".

Mise en retrait politique de Jamilah Habsaoui

Le placement en garde à vue de Jamilah Habsaoui avait déjà fait réagir, mais après l'annonce de la mise en examen de l'édile, les forces politiques de la région de la maire ont pris des dispositions. L'élue divers gauche d'Avallon est également conseillère régionale déléguée en charge de la ruralité de Bourgogne-Franche-Comté et membre de la majorité derrière la présidente socialiste de la région, Marie-Guite Dufay. Laquelle a déclaré mercredi soir dans un communiqué qu'elle "suspendait la délégation de Jamilah Habsaoui". "J'acte sa mise en retrait de notre groupe politique", a-t-elle encore ajouté appelant toutefois "au respect de sa personne, qui fait l'objet d'une campagne haineuse sur les réseaux sociaux ces derniers jours, souvent basée sur ses origines".