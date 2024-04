Affaire Dupont de Ligonnès : ces photos qui ont bousculé les enquêteurs

La promotion du livre de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Christine, a rebattu les cartes dans les recherches des enquêteurs. Trois témoignages établissent un lien entre des photos du fugitif, et un homme, "Jean", rencontré au mois de mars dans le Doubs.

Des photos à l'origine de nouveaux signalements. Recherché depuis 13 ans, Xavier Dupont de Ligonnès (XDDL) aurait été aperçu dans le Doubs en mars dernier. En effet, trois personnes ont effectué un signalement après avoir croisé un certain "Jean", ressemblant à XDDL, dans le couvent d'une communauté de sœurs dominicaines de Béthanie, à Montferrand-le-Château, près de Besançon. Ces dernières estiment "possible" que l'individu croisé soit XDDL. Et ce sont des photos qui auraient totalement bousculé l'enquête, à la sortie du livre de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Christine.

Le 13 mars 2024, est sorti dans les librairies le livre "Xavier, mon frère, présumé innocent" aux éditions Harper Collins écrit par Christine Dupont de Ligonnès et son mari, Bertram de Verdun. Dans cet ouvrage, ils proposent une sorte de contre-attaque à des faits établis. Pour Christine, il ne s'agit que d'une mise en scène et son frère est innocent. Elle offre, avec ce livre, un regard totalement différent sur l'homme le plus recherché de France de ces dernières années. Elle s'attache à reconstituer les évènements et souligner les incohérences de l'enquête. Sans procès, elle réfute le fait que son frère soit coupable.

La publication du livre, mi mars, est un temps fort. A cette occasion, des photos sont publiées. Et tout part de là, tout s'emballe. Trois membres de la communauté des sœurs dominicaines de Béthanie, qui ont vu ces photos, semblent faire le rapprochement entre XDDL, et Jean, l'homme aperçu au sein du groupe de prière. Pour rappel, un membre du groupe avait accueilli "Jean" pour une nuit chez lui. Ce dernier, qui dit avoir appartenu à la communauté du Verbe de Vie, dissoute en juillet 2023 pour abus spirituels et phénomènes d'emprise, s'est aussi fait inviter pour les deux nuits suivantes chez un autre membre. Il est reparti, aussi vite qu'il est arrivé, le 12 mars 2024.

170 nouveaux signalements en avril 2024

Le 4 avril, L'Est Républicain révélait alors les témoignages de ces membres auprès des gendarmes de Besançon concernant la ressemblance entre un certain "Jean" et Xavier Dupont de Ligonnès. Ces derniers avaient aussi en leur possession, une canette dans laquelle Jean a bu, "ainsi que des draps" précise Paris Match. Voilà pourquoi, des prélèvements ADN pourraient lever le voile sur des années de doute. Ils vont être analysés par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). Les résultats seront connus d'ici une quinzaine de jours et permettront d'affirmer si oui, ou non, XDDL est encore en vie.

Depuis le premier article de L'Est Républicain, les gendarmes de Besançon ont reçu la bagatelle de 170 nouveaux appels signalant Xavier Dupont de Ligonnès dans les environs. Aujourd'hui, force est de constater que l'un d'eux, au minimum, a été pris au sérieux.