Enfants à vélo percutés à La Rochelle : une fillette décédée... Comment vont les autres victimes ?

Après l'accident de la route impliquant sept enfants à vélo et une automobiliste, une fillette de 10 ans est décédée ce vendredi 7 juin, a indiqué le parquet de La Rochelle. La veille, l'enfant avait été déclarée en état de mort cérébrale.

La fillette de 10 ans, percutée par une voiture alors qu'elle circulait à vélo avec son centre aéré mercredi 5 juin dans les rues de La Rochelle, est décédée, a indiqué le parquet, ce vendredi 7 juin. Après l'accident, la petite Margot avait été héliportée vers l'hôpital de Tours en "urgence absolue" et 24 heures plus tard, les médecins l'avaient déclarée en état de mort cérébrale.

Le drame a également impliqué six autres de ses camarades, rapporte Midi Libre. Lors d'un point presse, le secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime, Emmanuel Cayron, avait fait part, mercredi, d'un "bilan très lourd" et d'une "scène éprouvante pour tous ceux qui l'ont vue."

Si deux enfants ont pu sortir de l'hôpital dès mercredi, jusqu'à jeudi, une autre enfant âgée de 10 ans était "en urgence absolue, toujours hospitalisée" dans un état grave à Poitiers. Une fillette de 9 ans, hospitalisée dans un premier temps à La Rochelle en urgence relative, a été transférée à Poitiers en observation. Une enfant de 11 ans hospitalisée à La Rochelle en urgence absolue connaît une évolution positive de son état de santé, énumère France info, ajoutant qu'une cinquième et dernière petite fille de 9 ans, en urgence relative, a été opérée jeudi matin à La Rochelle et demeure "dans un état stable".

Aide psychologique

Une partie du groupe de 12 enfants et les animateurs ont été épargnés. Mais le choc de l'accident en a traumatisé plus d'un. "Il a eu très peur. [...] Il a vu la voiture arriver, les enfants percutés, du sang, des cris", a confié le père d'un enfant qui n'a pas été blessé au micro de RMC. Des dispositifs ont été mis en place pour prendre en charge des élèves et des familles qui souhaiteraient parler de cet accident dans plusieurs écoles de la commune.

La conductrice, âgée de 83 ans, a été hospitalisée en hôpital psychiatrique et n'a pas encore été entendue par les enquêteurs. Elle a été contrôlée "négative à l'alcoolémie et aux stupéfiants", a souligné dans un communiqué le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud Laraize. Le parquet a requalifié l'enquête ouverte d'abord pour "blessures involontaires par conducteur de véhicule", en "homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur".