Éboulement en Isère : des images et des vidéos stupéfiantes de la montagne qui tombe

Un spectaculaire éboulement s'est produit jeudi soir en Isère, en bordure de la RD 1532, à proximité de la carrière de La Rivière, non loin de Rovon. Une cellule de crise a été déclenchée.

On ignore encore à ce stade si des victimes sont à déplorer, mais les images font froid dans le dos. Jeudi 25 juillet en début de soirée, vers 19 heures, un important éboulement a été constaté en bordure de la route départementale 1532, en Isère, plus précisément à la hauteur de la carrière de La Rivière, près de Rovon, rapporte France Bleu, qui ajoute que la route est réputée très fréquentée. De quoi laisser craindre le pire aux autorités locales quant à un éventuel bilan humain. La préfecture a d'ailleurs déclenché une cellule de crise et des secours ont rapidement été envoyés sur place.

Sur X, des images d'un pan massif de la montagne qui se décroche et tombe dans le vide ont été publiées. "Une mini montagne a traversé la départementale, il faut maintenant savoir s'il y a des gens encore dessous", a commenté auprès de France Bleu le maire de La Rivière, Raymond Rolland, qui précisait par ailleurs jeudi soir que "la situation n'[était] pas encore stabilisée" et que "des blocs continu[ai]ent à descendre". Toujours d'après les informations de France Bleu, un premier éboulement avait été constaté ce jeudi, en début d'après-midi. Il a donc été suivi plus tard par un second, particulièrement spectaculaire.

Auprès de la radio locale, des habitants du coin décrivent une sorte de "tremblement de terre" au moment de l'éboulement, "comme l'impression qu'un avion de chasse nous passait au-dessus". Sur la route, entre 15 et 20 mètres de terre sont désormais agglutinés. Outre les éventuels automobilistes qui auraient pu se trouver sur le passage au mauvais moment, l'inquiétude des autorités allait jeudi soir également aux employés de la carrière. Le responsable des lieux était sur place pour s'assurer que tout le monde était bien parti après la journée de travail, vers 16 heures.

Dans un point sur la situation, sur les coups de 22 heures jeudi soir, la préfecture rapportait qu'une cinquantaine de sapeurs-pompiers ainsi que cinq équipes cynophiles s'activaient sur place pour tenter de retrouver d'éventuelles victimes. Plus tôt, la préfecture avait également indiqué sur X qu'une coupure de courant était constatée dans le quartier voisin de l'éboulement et appelait les automobilistes à éviter le secteur. Les recherches ont finalement été interrompues à 23 heures, faute de stabilité du terrain et des risques de sur-accident liés à l'obscurité, a fait savoir la préfecture. Les recherches reprendront vendredi matin, mais "à ce stade, rien ne permet de penser qu'il y ait de potentielle victime. Aucun disparu n'a été signalé", ajoutait-elle.