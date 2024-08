Disparition de Lina : pourquoi le principal suspect était-il en liberté au moment des faits ?

Les recherches de Lina dans les Vosges avancent difficilement sans le témoignage du suspect. Le chauffeur de la voiture volée dans laquelle de l'ADN de l'adolescente a été retrouvé n'avait pas été inculpé à la suite de l'immobilisation du véhicule et s'est donné la mort avant d'être entendu par les gendarmes.

L'ESSENTIEL Après la disparition de Lina, 15 ans, en septembre 2023 dans les Vosges, d'importantes opérations pour retrouver le corps de l'adolescente sont en cours. Avec l'appui d'une unité militaire et de plusieurs spécialistes, les gendarmes ratissent un périmètre défini grâce aux données téléphoniques de l'actuel principal suspect.

L'enquête a pris un nouveau tournant après l'identification d'un homme, un certain Samuel G., âgé de 43 ans. Il serait le principal suspect de l'enlèvement de la jeune fille. Il est le conducteur du véhicule recherché depuis le début de l'enquête.

En juin denier, il a été arrêté au volant d'une voiture volée, lors d'un contrôle routier mais avait été relâché avant que les enquêteurs n'établissent le lien entre la voiture et la disparition de Lina.

Alors qu'il devait être entendu à ce sujet le 22 juillet, il s'est donné la mort le 10 juillet à son domicile de Besançon, sans que les gendarmes n'aient pu l'entendre. Aujourd'hui, certains se demandent pourquoi il n'a pas tout de suite été arrêté.

En direct

15:50 - Il était en liberté malgré avoir été arrêté au volant d'une voiture volée Samuel G. était déjà connu des services de police lorsqu'il a été arrêté au volant d'une voiture volée plus tôt cette année. A cette occasion il avait été entendu par la police mais avait finalement été relâché avant d'être à nouveau réinterrogé en juin 2024. Mais à ce moment-là, les enquêteurs de la cellule Lina n'avaient pas encore expertisé la voiture et ne savait donc pas qu'elle contenait l'ADN de l'adolescente enlevée en septembre 2023. 15:32 - Pourquoi la voiture ne réapparait que maintenant ? Les enquêteurs traquent, depuis le début des investigations, cette fameuse voiture qui a été aperçue sur la vidéosurveillance lorsque Lina se volatilise mais ils ne parvenaient pas à la retrouver. Ils n'ont pu mettre la main dessus que parce que les gendarmes l'ont saisie dans le cadre d'un signalement pour voiture volée. Ce n'est qu'après cela qu'ils se sont rendu compte que la voiture qu'ils ne parvenaient pas à trouver était dans une fourrière du Languedoc. Selon La Dépêche, aucune information, permettant de savoir pourquoi le délai entre la saisie du véhicule et sa restitution aux enquêteurs de la cellule Lina a été aussi long, n'a été donnée. 15:22 - La vie du suspect avant la disparition de Lina Avant d'être le principal suspect dans l'affaire de la disparition de Lina, Samuel G. a été menuisier puis enseignant en menuiserie dans un lycée professionnel et commercial, rapporte France Info. Selon le média, le père de famille séparé avait la garde alternée de ses enfants mais a déménagé et s'est arrêté de travailler en 2023. La même année, il commettait deux vols avec violence. 14:26 - Quelle est la piste privilégiée par les enquêteurs dans l'affaire Lina ? Que s'est-il passé le 23 septembre 2023, jour de la disparition de Lina ? C'est ce que tentent de comprendre les enquêteurs depuis près d'un an bientôt. Comme le rapporte Le Parisien, un scénario semble être davantage privilégié par la justice et les enquêteurs : celui selon lequel un homme, qui ne connaissait pas Lina, se serait arrêté sur le bord de la route pour lui proposer de l'emmener à la gare, ou tout du moins lui faire un bout de chemin, alors qu'elle se déplaçait à pied, avant de finalement l'enlever et de la tuer dans des circonstances qui restent encore à éclaircir. 13:55 - Le suspect avait déjà tenté de se suicider Principal suspect dans cette affaire, Samuel G., qui a mis fin à ses jours le 10 juillet dernier en se pendant à son domicile de Besançon, avait fait par le passé plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, rapportent nos confrères de L'Est républicain, qui précisent par ailleurs qu'il avait également déjà tenté de mettre fin à ses jours. 11:45 - Le suspect a laissé quelques mots avant de se donner la mort Le conducteur de la voiture dans laquelle les enquêteurs ont retrouvé de l'ADN de Lina, s'est suicidé le 10 juillet, avant d'avoir pu être entendu par les gendarmes. Ce sont les pompiers qui, alertés, ont retrouvé le père de famille, de 43 ans, sans vie dans son appartement de Besançon. Selon Centre Presse Aveyron, avant de passer à l'acte, il aurait laissé un mot disant : " J'ai perdu mon honneur, ma dignité, mon humanité, je dois partir. Je ne sais pas me contrôler, ça va trop vite". 11:34 - Le périmètre de recherches s'élargi Les gendarmes et les militaires avancent dans la forêt d'Anould mais ils ne disposent pas d'indications précises. En se basant sur les données téléphoniques ils ont établi un périmètre de 26 kilomètres, qu'ils ratissent depuis mercredi. Hier ils avaient dû arrêter les fouilles à la tombée de la nuit, et ce matin elles ont repris de plus belle dans un périmètre qui a été revu à la hausse par les autorités. Un arrêté préfectoral a été pris et les des barrages bloquent tous les accès à la forêt. 10:47 - Le suspect : un homme déjà condamné À la suite d'un refus de contrôle des douanes, alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants et au volant d'une voiture volée dans l'Aude, Samuel G., le principal suspect dans la disparition de Lina, avait été interpellé, placé en garde à vue puis en détention provisoire. Le 22 janvier dernier, il avait été condamné à 1500 euros d'amende et à 15 mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. 10:27 - Toujours aucune trace de la jeune fille mais le profil du suspect s'affine Sans résultats pendant deux jours, les recherches continuent dans les Vosges pour trouver Lina. La jeune fille aurait été enlevée sur le chemin entre son domicile de la Plaine et la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres de là. Après plusieurs mois d'investigations, son profil ADN a été retrouvé dans une voiture volée mais son conducteur s'est depuis suicidé. Décrit comme un "voyou local", ce père de famille de 43 ans, était impliqué dans une affaire de vols avec violence et devait comparaitre le 22 juillet dernier. Il aurait aussi séquestré une femme pendant plusieurs jours au mois de juin 2024. 10:17 - L'armée déployée dans les Vosges à la recherche de Lina Depuis deux jours, les gendarmes du Grand-Est sont épaulés par les enquêteurs de la cellule Lina ainsi que par des spécialistes rattachés à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). Avec le soutien de chiens formés à la recherche de restes humains, d'anthropologues et d'un géoradar, ils ratissent la "zone Vosges" à la recherche d'indices sur la disparition de Lina. Depuis ce jeudi matin, plusieurs militaires de l'armée de terre, appartenant à une unité de fouilles opérationnelles spécialisées, sont également arrivés en renfort des 80 gendarmes, indique BFMTV. 10:08 - La forêt d'Anould est une nouvelle fois dans le viseur des gendarmes Comme hier, ces fouilles vont une nouvelle fois avoir lieu dans la forêt d’Anould, située entre Saint-Dié-des-Vosges et Gérardmer. La zone de recherche se situe à environ 30 kilomètres de Plaine, où habitait l'adolescente. Plusieurs barrages devraient à nouveau être mis en place par les gendarmes pour bloquer l'accès à la forêt. Mercredi, aucun résultat n'était ressorti de ces recherches. 10:02 - Les fouilles pour retrouver Lina reprennent ce jeudi matin Malgré deux premières journées soldées par un échec, les fouilles ont repris dans les Vosges pour retrouver Lina, cette jeune fille disparue en septembre 2023 et dont plusieurs traces ADN ont été retrouvées dans une voiture volée, à Besançon. Après la saisine de la voiture par les gendarmes, son conducteur, un père de famille d'une quarantaine d'années, s'est suicidé.

EN SAVOIR PLUS

Des fouilles ont démarré, ce mardi 30 juillet dans la région Grand-Est, pour retrouver le corps de Lina, cette jeune fille disparue en septembre 2023 dans le Bas-Rhin en Alsace, d'après une information du Parisien. Plusieurs enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie (IRCGN), ainsi que des brigades cynophiles et des chiens spécialisés en recherche de corps humains sont déployés depuis ce matin dans la vallée de la Bruche, zone dans laquelle l'adolescente a mystérieusement disparu le 23 septembre dernier. Un anthropologue et un géoradar sont aussi déployés sur site.

Ces fouilles font suite à l'annonce du parquet de Strasbourg signifiant la présence du "profil génétique" de Lina dans une voiture volée, découverte dans le sud de la France quelques semaines auparavant. Cette voiture bleue, et son chauffeur étaient dans le collimateur des enquêteurs depuis le début des investigations et les auditions de plusieurs témoins, ainsi que l'analyse d'images de vidéosurveillance et de la téléphonie avaient permis d'établir que l'homme se trouvait "non loin du point de la disparition de Lina en septembre dernier", indiquait le parquet.

Le principal suspect s'est suicidé

La piste de l'enlèvement, rapidement privilégiée par la justice et les gendarmes, selon Le Parisien, décrit cet homme comme un "voyou local", qui aurait enlevé Lina en la croisant sur son chemin, sans pour autant la connaître. Ce principal suspect aurait ensuite tué l'adolescente. Et les analyses de la voiture sont allées dans le sens des gendarmes qui soupçonnaient la piste criminelle, une avancée importante alors que l'enquête patine depuis le début.

Seulement voilà, les enquêteurs n'ont pas pu entendre le conducteur qui s'est suicidé, peu après la saisine du véhicule, alimentant les soupçons sur sa culpabilité. Il n'avait pas été entendu par les gendarmes bien qu'il ait été identifié comme étant l'individu au volant lorsque la voiture est passée dans la zone de la disparition de l'adolescente. Il s'agit d'une Renault Clio grise. Selon plusieurs témoignages, l'adolescente serait bien montée à bord. Depuis fin janvier, les gendarmes de la cellule d'enquête s'étaient intéressés à un homme qui circulait justement à bord d'une Renault Clio grise. Il aurait abordé des jeunes filles, dans les semaines autour de la disparition de Lina. Après le décès de l'homme, les enquêteurs n'ont pu se pencher que sur ses données téléphoniques et sur ses trajets en voiture. Ils ont tout de même réussi à établir un périmètre de recherche, sur lequel se portent les fouilles, ce mardi 30 juillet.

Une enquête qui patauge depuis plusieurs mois

Pour rappel, Lina a disparu le 23 septembre 2023, en fin de matinée après avoir quitté son domicile de Plaine, pour prendre un train, en gare de Saint-Blaise-la-Roche et retrouver son petit ami à Strasbourg. Ne la voyant pas arriver, le jeune homme a alerté la mère de Lina. Plusieurs témoins dont le maire du village ont déclaré avoir vu la jeune femme en direction de la gare entre 11h15 et 11h30. Et l'enquête a révélé que son téléphone avait cessé d'émettre à 11h22.

Au début des investigations, les soupçons portaient sur le petit ami de Lina mais les gendarmes l'ont rapidement mis hors de cause. En mars dernier, trois hommes avaient été placés en garde à vue avant d'être relâchés faute "d'éléments incriminants". Et en mai, une nouvelle piste était à l'étude après qu'un chef d'entreprise de la région ait expliqué que l'un de ses employés avait disparu en septembre, à la même période que Lina. L'homme en question s'était volatilisé du jour au lendemain alors qu'il était en CDI dans cette entreprise depuis douze ans. Le chef d'entreprise avait ajouté que son employé vivait "tout près" de chez Lina.