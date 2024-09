Abbé Pierre : une prostituée pointait ses agissements en 1990 sur TF1, les gens se moquaient d'elle

Selon le fils de la prostituée suisse, qui avait révélé à la télévision en 1990 que l'abbé Pierre fréquentait une maison close, ce témoignage lui aurait coûté très cher.

"La patronne nous avait dit : 'Venez regarder par le trou de serrure de la salle de bains. Il y a quelqu'un, là, qui attend son tour'", racontait en mai 1990 sur le plateau de l'émission Ciel mon mardi !, animée par Christophe Dechavanne, la célèbre prostituée et défenseuse des travailleurs du sexe à Genève, Grisélidis Réal. "C'était quelqu'un d'extraordinaire, qui a fait beaucoup beaucoup de bien à l'humanité. [...] Jamais j'en ai parlé, mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. C'était un abbé, c'était l'abbé Pierre et je l'ai vu !" affirmait-elle.

Trois jours plus tard, Grisélidis Réal revenait auprès du Matin sur "cette révélation mûrement réfléchie", qu'elle considérait comme "un acte terroriste". "Nos bombes, ce sont les mots. Je veux mettre en garde les hommes d'Église, de justice et les politiques. J'ai balancé un nom pour faire pression sur eux. Qu'ils cessent de nous traiter comme des pestiférées", s'agaçait celle qui, selon son fils, aurait par la suite regretté son témoignage.

"Elle m'a dit : 'Si c'était à refaire, je ne suis pas sûre que je le referais.' Parce que les réactions ont été très violentes. On lui a craché à la figure dans la rue. Elle a reçu beaucoup de lettres d'insultes et de menaces", confiait ce dimanche au 19/30 de RTS Igor Schimek. À l'époque, les révélations de Grisélidis Réal étaient en tout cas restées sans suite.