Cycliste tué à Paris : l'automobiliste mis en examen pour meurtre, il donne sa version des faits

L'automobiliste ayant percuté et entrainé la mort d'un cycliste à Paris a été mis en examen pour "meurtre" ce vendredi 18 octobre. Lors de sa garde à vue, il a assuré aux enquêteurs avoir été "terrorisé" par l'homme à vélo de 27 ans et avoir voulu prendre la "fuite".

Comment un automobiliste a pu rouler sur un cycliste, provoquant ainsi la mort de cet homme de 27 ans ? La question a été posée à l'homme soupçonné d'avoir volontairement écrasé un cycliste à Paris le mardi 15 octobre. Placé en garde à vue, le conducteur de SUV a été entendu à plusieurs reprises dans les locaux du premier district de police judiciaire. Selon lui, il s'agit d'un "accident". Mais le père de famille de 52 ans a été tout de même été mis en examen pour "meurtre" ce vendredi 18 octobre et le parquet de Paris précise que le placement en détention provisoire a été requis et demandé devant le juge des libertés et de la détentions.

Le drame s'est produit en fin de journée le mardi 15 octobre, sur le boulevard Malesherbes, dans le VIIIe arrondissement de Paris. L'homme raconte qu'il était en retard alors qu'il accompagnait sa fille de 17 ans à un rendez-vous d'ophtalmologie. Étant plutôt le genre de personne à arriver en avance, ce retard, accentué par les bouchons habituels en fin de journée dans le centre-ville parisien, aurait poussé l'automobiliste à enchaîner les infractions : feu rouge grillé, voie de bus et pistes cyclables empruntées… Puis vient cette intersection entre le boulevard Malesherbes et la rue Boissy d'Anglas, au niveau de l'église de la Madeleine. Selon les dires du chauffeur du SUV, rapportés par Le Parisien, il aurait demandé "gentiment" à Paul Varry, le cycliste, de se "décaler" pour pouvoir emprunter la piste cyclable. Celui-ci aurait refusé, reprochant à l'automobiliste de lui rouler sur le pied. Il aurait ensuite "tapé comme un malade" sur le capot de la voiture.

Pour le ministère public, il s'agissait plutôt d'"alerter le conducteur", qui aurait ensuite "reculé, dégageant le pied" de Paul Varry, qui aurait lâché son vélo, puis se serait positionné à l'avant gauche de la voiture, "manifestant son mécontentement".

Le conducteur aurait ensuite tourné ses roues en direction du cycliste, puis avancé. "L'autopsie a confirmé les marques d'un franchissement du corps par le véhicule", précise l'accusation. La vidéosurveillance montre une surélévation de l'avant, puis de l'arrière du côté gauche du véhicule", explique le parquet. Après le drame, le chauffeur est descendu de la voiture et a réalisé la situation en voyant le visage ensanglanté du cycliste. Il a demandé à sa fille de contacter les pompiers, mais c'était trop tard. Paul Varry est mort des suites de ses blessures malgré l'intervention des secours.

"Je ne suis pas un meurtrier"

En garde à vue, le père de famille soupçonné de meurtre s'est exprimé face aux enquêteurs, se décrivant comme "pacifiste", voire "trop gentil". Il s'est dit "terrorisé" par la "haine" du cycliste et a assuré avoir cherché à "fuir". "Je ne suis pas un meurtrier", a-t-il assuré aux enquêteurs. De son côté, son avocat a expliqué à BFMTV que "jamais il n'aurait roulé volontairement sur quelqu'un". Une version qui ne colle pas avec celle des témoins, qui décrivent une scène violente ainsi que le caractère intentionnel du chauffeur.

"Ces actes doivent être condamnés sévèrement", estime Anne Hidalgo

La scène s'est déroulée à un carrefour entre le boulevard Malesherbes et la rue Boissy d'Anglas. L'intersection est jugée dangereuse par les riverains. En effet, les véhicules doivent respecter un cédez-le-passage et s'assurer qu'il n'y a pas de cyclistes avant de s'engager. "Les premiers témoins ayant perçu une attitude volontaire du conducteur lors du mouvement de la voiture vers le cycliste, une enquête pour meurtre a bien été ouverte", confirme le parquet de Paris auprès de France Bleu Paris. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a réagi en réclamant une extrême sévérité contre l'auteur des faits : "C'est inacceptable de mourir aujourd'hui à Paris, à 27 ans, en faisant du vélo. Ces actes doivent être condamnés sévèrement", a déclaré l'édile. "Les SUV n'ont rien à faire en ville. Ce sont des non-sens pour la sécurité comme pour l'environnement", juge de son côté Jacques Baudrier, adjoint à la mairie de Paris en charge du Logement et de la Transition Écologique du Bâti.

Désormais, les constatations des policiers sont en cours. "Le magistrat de permanence est sur place" et "les modalités de l'enquête sont en cours d'évaluation et seront précisées ultérieurement", précise le parquet de Paris auprès d'Actu 17.

Un rassemblement mercredi place de la Madeleine

Le lendemain de sa mort, un rassemblement en hommage à Paul Varry a été organisé place de la Madeleine, proche du lieu du drame. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies ce mercredi 16 octobre. Des bougies et des fleurs ont été déposées pour l'homme qui avait fait de la place du vélo dans la ville un véritable combat. Il "se battait pour une ville apaisée, pour qu'on puisse faire du vélo en sécurité" a salué Anne Monarché, présidente du collectif Paris en selle, présente lors de l'hommage. Chez les cyclistes présents à l'hommage, le discours est similaire : il est dangereux de faire du vélo dans Paris à cause de la conduite dangereuse des automobilistes, et ce drame en est l'exemple.

Un rassemblement sera également organisé par la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, dont est originaire Paul Varry. En 2023, 226 cyclistes sont morts sur les routes de France. C'est la troisième année consécutive que le seuil des 200 morts est franchi.