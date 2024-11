Israéliens agressés à Amsterdam : une "attaque antisémite préméditée" pour Netanyahou, un "pogrom" pour Herzog

Des violences visant des supporteurs israéliens ont éclaté à Amsterdam, dans la nuit du 7 au 8 novembre après un match de football. Le président israélien Isaac Herzog a dénoncé un "pogrom", tandis qu'hier soir son Premier ministre a déploré une "attaque antisémite préméditée".

Le Premier ministre israélien a dénoncé un "effroyable incident" après les affrontements survenus entre les supporteurs israéliens et des Néerlandais en marge d'un match de Ligue Europa, à Amsterdam, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2024. Les heurts ont éclaté à l'issue de la rencontre entre les clubs de l'Ajax Amsterdam et du Macabi Tel-Aviv remportée par l'équipe néerlandaise (5-0). Les images des affrontements ont circulé sur les réseaux sociaux et certaines semblent montrer des jeunes Néerlandais pourchassant des ressortissants israéliens.

"Un grand nombre de véhicules de l'unité mobile sont présents et des renforts ont également été appelés. Des jeunes auraient également provoqué la police", a précisé le média local AT5 pour décrire la scène et la réponse des forces de l'ordre. La police d'Amsterdam a protégé et escorté les supporteurs israéliens jusqu'à leurs hôtels après les heurts selon des images d'AT5. D'après le même média, 57 arrestations ont eu lieu avant et après le match. La plupart des personnes interpellées sont décrites comme des militants propalestiniens.

Le Premier ministre des Pays-Bas, Dick Schoof, a assuré sur X "que les auteurs seront recherchés et poursuivis" rapportant les propos tenus devant son homologue israélien, Benyamin Nétanyahou, lors d'un entretien. Il a dénoncé des "attaques antisémites contre des Israéliens tout à fait inacceptables".

Une attaque "préméditée" selon Israël

Le chef du gouvernement d'Israël a indiqué dans un communiqué "qu'il considérait avec gravité l'attaque antisémite préméditée contre des citoyens israéliens et a demandé une sécurité accrue pour la communauté juive des Pays-Bas", notamment avec la prise de "mesures vigoureuses et rapides contre les émeutiers". En réponse aux affrontements, Benyamin Nétanyahou a envoyé des avions aux Pays-Bas, pour "ramener" les ressortissants israéliens, dont les blessés. Et le Premier ministre d'ajouter que "les images cruelles de l'agression contre nos concitoyens à Amsterdam ne seront pas ignorées".

L'armée israélienne a également réagi aux violences survenues à Amsterdam qualifiant des actes "ciblés contre les Juifs et les Israéliens", "horribles et barbares", par la voix d'un de ses porte-paroles, Nadav Shoshani. Tsahal a ajouté sur X s'être "immédiatement préparée à envoyer une mission de sauvetage" comprenant un avion-cargo et des équipes médicales "en coordination avec le gouvernement néerlandais".

Ces événements violents interviennent alors que la guerre au Proche-Orient, dans laquelle Israël combat le Hamas dans la bande de Gaza et le Hezbollah en Liban, se poursuit. Les précédentes rencontres des équipes israéliennes dans les compétitions de football ont suscité beaucoup d'inquiétudes. Les autorités néerlandaises assurent cependant avoir été "particulièrement vigilante" en vue du match. Le rassemblement des supporteurs israéliens avant le match a été protégé par un important dispositif et un autre réunissant des militants propalestinien s'opposant à la venue du club a été déplacé à l'écart du stade où a eu lieu le match par mesure de sécurité.

Alors qu'un match en l'équipe de France et celle d'Israël est prévu le 14 novembre au Stade de France, de tels affrontements inquiètent quant à des possibles débordements lors du match la semaine prochaine.