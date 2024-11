Ce trésor national d'au moins 5 millions d'euros a été volé dans un musée français... à la tronçonneuse

Quatre motards ont braqué le musée du Hiéron à Paray-le-Monial et ont dérobé des éléments de l'œuvre "Le Chemin de vie", classée Trésor national.

Ce sont 5 à 7 millions d'euros qui se sont envolés en quelques minutes, dérobés en pleine journée. Jeudi 21 novembre, quatre personnes ont braqué le musée du Hiéron à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), entre Dijon et Clermont-Ferrand. Les malfaiteurs sont repartis avec des parties de l'œuvre Vita Vitae, ou "Le Chemin de vie", classée Trésor national en 2000 par le ministère de la Culture.

Les voleurs sont arrivés à moto et sont entrés dans le musée casqués. L'un d'entre eux est resté à l'extérieur pour faire le guet, a expliqué le maire de la commune, Jean-Marc Nesme. Quatre membres du personnel et des visiteurs étaient présents lors du braquage. "Le personnel a pu, dès le départ, se réfugier dans une maison à proximité", a indiqué l'élu. Selon le Journal de Saône-et-Loire, les malfaiteurs ont tiré des coups de feu avant de se diriger vers la pièce maîtresse du musée.

Deuxième musée en deux jours

L'œuvre monumentale de plus de deux mètres, réalisée au début du XXe siècle par le joaillier Chaumet, retrace la vie de Jésus. Elle "a été endommagée, et certaines parties dérobées", a déclaré Rachida Dati, ministre de la Culture, dans un post sur X vendredi. Les braqueurs ont coupé la vitre blindée à l'aide d'une tronçonneuse. Ils se sont ensuite emparés de statuettes d'or et d'ivoire, ainsi que de décorations en émeraude. Ils ont également scié une partie du socle en marbre de l'œuvre, rapporte BFMTV.

"Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes inacceptables qui portent atteinte à notre patrimoine", a déclaré Rachida Dati, qui salue la rapidité de l'intervention des forces de l'ordre. Les voleurs se sont enfuis en moto. Et si l'on pensait déjà ce braquage rocambolesque, ça ne s'arrête pas là. Selon le média, les motards ont semé des clous sur la chaussée dans leur fuite, ce qui a provoqué la crevaison de deux véhicules de gendarmerie, lancés à leur poursuite. Les braqueurs n'ont pas encore été retrouvés. Une enquête est ouverte, menée par la brigade de recherche de Charolles, appuyée par la section de recherches de Dijon.

Il s'agit du deuxième braquage de musée en deux jours. Mercredi, à Paris, le musée Cognacq-Jay a été victime d'un vol, dans des conditions similaires. Quatre motards, gantés et casqués, sont venus armés de battes de baseball et de haches. Ils sont repartis avec cinq boîtes et tabatières de collection et ont pris la fuite à moto. Selon Le Figaro, le préjudice pourrait s'élever à un million d'euros.