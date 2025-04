Danemark : un véhicule fonce sur des passants à Copenhague, ce que l'on sait de l'accident qui a fait onze blessés

Un homme âgé a perdu le contrôle de sa voiture et a foncé sur des passants à Copenhague, au Danemark, faisant onze blessés.

À Copenhague, capitale du Danemark, un véhicule a foncé sur des passants, devant la terrasse d'un café, faisant plusieurs blessés. Le conducteur, un homme âgé, a perdu le contrôle de l'engin - il s'agirait plutôt d'un accident, non d'un acte volontaire, bien que les enquêteurs n'aient pas officiellement levé la piste criminelle. "Onze personnes ont été blessées dans l'accident, et trois sont dans un état critique", a indiqué la police municipale. L'incident s'est produit dans un quartier animé de la ville, mercredi 30 avril 2025.

Les forces de l'ordre ont expliqué que le conducteur "aurait probablement heurté une barrière de chantier et perdu le contrôle de la voiture à ce moment-là". Dans sa course, la voiture de l'homme âgé a percuté un cycliste puis est montée sur le trottoir près de la terrasse d'un café. "Le conducteur a continué sur le trottoir, où il a renversé un nombre supplémentaire de personnes", a précisé la police. Les autorités n'ont pas encore pu interroger le conducteur, qui figure parmi les blessés.

"Nous étions là avec des amis, on mangeait et on a entendu un truc, c'était comme si quelque chose tombait du ciel", a témoigné Sergio Maiea, 60 ans, choqué par la scène, cité par Ouest-France. Il était sur la terrasse au moment de l'accident. La zone a été bouclée par les forces de l'ordre et un dispositif de secours a été mis en place pour venir en aide aux blessés.