Entreprise et protocole anti-Covid : masque, mesures... Toutes les règles

PROTOCOLE SANITAIRE EN ENTREPRISE. Peut-on enlever son masque au bureau ? Quelles sont les mesures à respecter dans chaque entreprise ? De nouvelles règles imposées par les autorités dans les entreprises françaises entrent en vigueur ce 1er septembre 2020. Le point.

[Mis à jour le 31 août 2020 à 16h51] Comme anticipé, la retour des salariés au sein de leur entreprise et de tous les travailleurs de manière plus générale s'effectue dans un contexte bien singulier cette année. La crise sanitaire et l'augmentation des cas de contamination au Covid-19 en France ont poussé les autorités à prendre des dispositions contraignantes. Ce mardi 1er septembre 2020 marque l'entrée en vigueur de nouvelles mesures - et sanctions - pour limiter la propagation du coronavirus en entreprise. Le ministère du travail a imposé un protocole strict, avec cette principale consigne : le port du masque est obligatoire à compter de ce 1er septembre dans tous les espaces de travail "clos et partagés".

Le protocole sanitaire publié le 31 août par le ministère de la Santé indique clairement que "le port du masque grand public de préférence réutilisables, couvrant à la fois le nez, la bouche et le menton" est "systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos". Voici les espaces qui sont concernés par le port du masque obligatoire en entreprise dès ce 1er septembre :

les espaces de circulation (couloirs, halls, accueil, ascenseur, escaliers...),

les salles de réunions,

les vestiaires et les bureaux collectifs qu'ils soient fermés ou ouverts (open-space),

les véhicules dans lesquels circulent plusieurs salariés,

Seuls les bureaux individuels ne seront pas concernés mais ils sont minoritaires en France et concernent très peu de salariés.

Attention, il est important de noter que "pour les travailleurs en extérieur", "le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d'incapacité de respecter la distance d'un mètre entre personnes".

De manière générale, non. Cela étant, le protocole national "pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19", rendu aux syndicats ce lundi 31 août (et consulté par France Info), précise quelques dérogations et marges de manoeuvre. En réalité, les aménagements sont pensés en fonction de la virulence de la circulation du Covid-19 dans chaque département.

Dans les départements classés "en rouge" pour circulation active du coronavirus, la faculté de déroger au port permanent du masque ne sera possible que dans les locaux bénéficiant d'une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m2 (par exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100 m2)".

Dans les départements classés "en orange" pour circulation modéré, "la faculté de déroger au port permanent du masque sera limitée aux locaux de grand volume et disposant d'une extraction d'air haute".

Dans les départements classés en vert, où le coronavirus ne circule pas activement, "la faculté de déroger au port permanent du masque" est conditionnée à l'existence d'une "ventilation/aération fonctionnelle et bénéficiant d'une maintenance", à la présence d'"écrans de protection entre les postes de travail", mais aussi la"mise à disposition des salariés de visières". Les entreprises qui souhaitent aménager le port de masque doivent mettre en œuvre "une politique de prévention avec notamment la définition d'un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques".

Sur BFMTV, le 30 août, la ministre du Travail d'abord donné quelques exemples relevant selon elle du "bons sens" : "Quand vous êtes dans un open space, vous avez envie de souffler, vous pouvez retirer votre masque dix minutes", avait-elle assuré, précisant que "quand vos collègues sont partis à la cantine, vous êtes quelques-uns à être restés, là vous pouvez retirer votre masque". Le protocole défini vient donc apporter un cadre bien plus contraignant.

Le ministère du Travail doit encore apporter des précisions sur ce point, mais dimanche 30 août, la ministre a fait savoir que certaines activités et professions étaient "par nature difficilement compatibles avec le port du masque" en citant en guise d'exemples "les ateliers", "les garages", les lieux "bien ventilées où"vous êtes amenés à faire des efforts physiques" .

La ministre du Travail l'a confirmé à plusieurs reprises, notamment le lundi 24 août au micro d'Europe 1, le salarié qui refusera le port du masque en entreprise pourra être sanctionné. Selon elle, il s'agira même d'une "faute". Une sanction pourra être appliquée par l'entreprise, en fonction de son règlement intérieur ou des mesures détaillées par l'employeur. Des contrôles seront également effectués par les services du ministère du Travail, chargés de vérifier le respect des gestes barrières en entreprise.

Oui, en entérinant l'obligation du port du masque en entreprise, le gouvernement a fait de cet objet un élément de sécurité pour les employés. L'entreprise doit donc les fournir à ses salariés, suivant l'article L4122-2 du Code du Travail qui précise : "les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs", complété par l'article R4323-95 "Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires." Les petites entreprises peuvent demander une aide à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), permettant de financer en partie l'investissement en masques.

Non. Le ministère du Travail précise que les visières sont un moyen "supplémentaire de protection du visage et des yeux face aux virus transmis par les gouttelettes", mais elles ne constituent en aucune manière "une alternative au port du masque".

Les gestes barrières doivent continuer à être respectés. La distance d'un mètre est la norme mais ne devrait pas être imposé dans le protocole sanitaire au contraire du port du masque obligatoire, même dans des open space ou dans des espaces disposant de parois en plexiglas. Celles-ci ne se substitueront pas au port du masque.

Le protocole sanitaire devrait également détailler les règles valables dans les espaces de restauration collectifs. Le protocole sanitaire du 22 juin précisait que l'espace de restaurant collectif doit instaurer plusieurs règles :

sens unique de circulation.

marquage au sol.

respect des règles de distanciation.

aménagement des horaires pour gérer les flux.

Dans les zones communes (salles de réunion, salles de pause), il est noté qu'il est préférable de laisser les "portes ouvertes si possible pour éviter les contacts des mains avec les surfaces (poignées, etc.)". Pour les distributeurs à café ou les pointeuses, l'employeur doit afficher à proximité les mesures barrières et conseiller une hygiène des mains avant et après utilisation, en plus du nettoyage par les prestataires.

Le télétravail continue à être "recommandé" par le gouvernement, notamment dans les zones de circulation active du virus (zones rouges). Il n'est toutefois pas obligatoire comme le précisait le protocole sanitaire publié fin juin et qui précisait que le télétravail "n'était plus une norme". Le salarié ne peut donc pas exiger de télétravailler. Le ministère précise toutefois que le télétravail reste à "privilégier" pour "les travailleurs à risques de formes graves de Covid-19" ou qui "vivent au domicile d'une personne qui l'est".

Le protocole sanitaire exige le "nettoyage fréquent des surfaces et des objets qui sont fréquemment touchés" par un produit assurant la désinfection via un produit actif sur le virus SARS-CoV-2. Le nettoyage des sols doit être fait selon les procédés habituels.