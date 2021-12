"Couvre-feu, fermeture des bars et restaurants... Faut-il s'attendre à de nouvelles mesures rapidement ?"

COUVRE FEU. Noël sans contrainte puis un pays à nouveau mis sous cloche ? L'hypothèse du couvre-feu devrait être mise sur la table, lundi 27 décembre 2021, à l'occasion d'un nouveau Conseil de sécurité sanitaire. Dans la foulée, un conseil des ministres exceptionnel se tiendra pour discuter du projet de loi pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal.

[Mis à jour le 25 décembre à 16h35] Ce lundi 27 décembre, un nouveau Conseil de sécurité sanitaire se tiendra afin d'évaluer la situation du coronavirus et de son variant Omicron. Dans la foulée, un conseil des ministres extraordinaire se tiendra afin d'étudier le projet de loi qui doit transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. De nouvelles mesures pourraient être annoncées à l'issue de ces deux réunions. "Tout est sur la table toutes les semaines depuis des mois" a rappelé Olivier Véran, mercredi. De là à envisager un nouveau couvre-feu ou l'instauration de jauges voire de décider de fermer les bars, restaurants et autres lieux de brassages ? Si l'exécutif, comme à son habitude, "n'exclut rien", Gabriel Attal ne se voulait toutefois pas être alarmiste : "Si nous considérions que des mesures de freinage supplémentaires étaient nécessaires, nous les aurions déjà annoncées aux Français". De quoi espérer des prochaines semaines sans contraintes supplémentaires, d'autant que le gouvernement veut mettre davantage la pression sur les non-vaccinés ?

Un couvre-feu en 2022 ?

L'hypothèse d'une mise en place des restrictions de sorties à partir d'une certaine heure pourrait-elle entrer en vigueur ? L'idée n'a pas clairement été évoquée par le palais présidentiel, Gabriel Attal se contentant d'un vague commentaire sur France 2, mardi 21 décembre : "Si on constate qu'il y a une reprise très forte de l'épidémie liée au variant Omicron, on ira plus loin (que les mesures prise actuellement)". L'Hexagone pourrait-il suivre la Catalogne qui compte mettre en place le couvre-feu à partir du 24 décembre, sous réserve de validation par la justice ? De l'autre côté des Pyrénées, la mesure a été prise en raison d'un taux d'incidence proche des 500 cas pour 100 000 habitants.

En France, un couvre-feu territorialisé puis national a été instauré entre octobre 2020 et juin 2021. Sa mise en application reposait sur trois critères : un taux d'incidence supérieur à 250, un taux d'incidence chez les personnes de plus de 65 ans supérieur à 100 et un taux d'occupation des lits de réanimation par des patients Covid supérieurs à 30%. Des seuils franchis depuis plusieurs jours. Selon les données de Santé publique France en date du 21 décembre, le taux d'incidence national est de 544,79 cas pour 100 000 habitants, celui chez les plus de 65 ans d'environ 200 et le nombre de lits de réanimation occupés par des patients touchés par une forme grave du virus de 60 %. Objectivement, tous les signaux (par rapport aux critères établis par les autorités) sont dans le rouge.

Mais depuis, le gouvernement ne regarde pas uniquement ces données-là pour trancher et a changé son fusil d'épaule au fil des mois de l'épidémie, avec l'ouverture de la vaccination. Et pour une raison simple : même si le virus se propage davantage, il fait moins de victimes et de formes graves, les hôpitaux sont davantage préservés en proportion des cas de contaminations. Exit désormais les restrictions pour tout le monde, l'objectif est de faire peser davantage de contraintes sur les non-vaccinés (10 % des plus de 18 ans). "Chaque semaine, avec le niveau de connaissance que nous avons, nous considérons que ça c'est important, en l'occurrence la vaccination, ça, ça peut être discuté, mais nous ne le choisissons pas aujourd'hui", a tenu à préciser le ministre de la Santé, éludant la question du couvre-feu. "S'il y avait des annonces à faire, on les aurait faites la semaine dernière", a-t-il simplement lâché. "La question qui est aujourd'hui abordée est celle du pass vaccinal".

Des restrictions pour les restaurants et bars ?

Si le couvre-feu reste malgré tout une hypothèse qui n'est pour autant pas privilégiée, la question d'établir des restrictions dans les lieux de rassemblement clos est également posée. Alors que les discothèques sont fermées jusqu'à début janvier, au moins, des jauges dans les lieux de rencontre, tels que les restaurants, les bars, les commerces, les lieux de culture et de sport pourraient-elles être à nouveau appliquées ?

Pour le ministre de la Santé, l'instauration d'un tel dispositif ne permettrait pas d'obtenir l'effet escompté de ralentir la propagation du Covid-19. "Avec le niveau de contagiosité du variant Omicron, mettre en place des jauges n'aurait pas un impact suffisant sur la circulation du virus. Cela marchait avec des virus moins contagieux", a-t-il expliqué. Toutefois, la la soirée du Nouvel An a été "sacrifiée", l'interdiction de ventes alimentaires et d'alcool en extérieur ou encore de concerts ayant été décrétée.

Et s'il juge que la question de jauges lors "de grands rassemblements en période de vacances" est "légitime", Olivier Véran réfute toute contrainte supplémentaire et le martèle encore et toujours : "Nous faisons le choix de faire reposer cette chance qu'est la vaccination sur les non-vaccinés et ça, ça réduit la circulation du virus". Mais de prévenir qu'il pourrait "avoir un discours peut-être différent" dans les semaines à venir selon l'évolution des données liées au variant Omicron. Car tout dépendra en réalité d'un critère objectif : la capacité de notre système hospitalier à faire face au nombre croissant de prises en charge de malades. Si les services de l'hôpital est surchargé, le gouvernement devra prendre des mesures plus radicales : avant des restrictions de confinement, l'exécutif aura probablement l'intention d'activer les leviers qui fonctionnent pour casser une dynamique épidémique : limiter les occasions de brassage de population dans les endroits clos où le masque n'est que peu ou pas porté, comme dans les restaurants et les bars.