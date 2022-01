"Couvre-feu : la mesure écartée mais de nouvelles restrictions annoncées en France"

COUVRE FEU. Si le Nouvel An a échappé au couvre-feu, de nouvelles mesures de restrictions ont été annoncées un peu partout en France alors que la situation sanitaire liée au Covid-19 se dégrade.

[Mis à jour le 2 janvier 2022, à 11h29] Alors qu'un nouveau conseil de défense sanitaire s'est tenu le 27 décembre, la piste du couvre-feu n'a pas été celle privilégiée par l'exécutif. Un temps envisagée, cette mesure très symbolique rappelait sans doute trop douloureusement les passages les plus compliqués traversés ces derniers mois par les Français. L'instauration de jauges, le retour du masque à l'extérieur dans plusieurs grandes villes et une restriction des consommations dans les bars, restaurants et autres lieux de brassages ont donc, pour le moment, été préférés au couvre-feu (découvrez les annonces de Jean Castex).

Pour éviter des clusters lors du passage à la nouvelle année, le masque est redevenu obligatoire dans les rues de Paris dès le 31 décembre, comme l'a annoncé la préfecture de police de la capitale, le 29 décembre. Une nouvelle mesure qui s'applique aux personnes âgées de plus de 11 ans, "à l'exception des personnes circulant à l'intérieur de véhicules, des cyclistes et des usagers des deux roues" ou des "personnes pratiquant une activité sportive". Les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-de-Marne sont également concernés par cette obligation de porter le masque à l'extérieur.

Pour faire face au "raz-de-marée" du variant Omicron, d'autres mesures ont été annoncées. À compter du lundi 3 janvier, les enfants dès 6 ans seront concernés par le port du masque obligatoire dans un certain nombre de lieux publics, selon un décret paru samedi 1er janvier au Journal officiel. Cette obligation, qui concernait jusqu'à présent les enfants à partir de 11 ans, va s'appliquer dans les transports collectifs, les avions, les bateaux, les véhicules (dont les taxis et VTC), ainsi que dans les gares et les stations de transports publics. L'accès à ces espaces et moyens de transport "est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation".

L'hypothèse d'une mise en place de restrictions de sorties à partir d'une certaine heure reste possible en janvier. L'idée n'avait pas clairement été évoquée par le palais présidentiel, Gabriel Attal se contentant d'un vague commentaire sur France 2, mardi 21 décembre : "Si on constate qu'il y a une reprise très forte de l'épidémie liée au variant Omicron, on ira plus loin (que les mesures prise actuellement)". Mais Jean Castex a été un peu plus loin dans son discours du 27 décembre, indiquant qu'un nouveau Conseil de défense sanitaire se réunirait dès le 5 janvier pour réexaminer la situation. Une annonce que le Premier ministre a choisi de placer à un moment bien précis de son allocution : juste après avoir annoncé qu'un couvre-feu était pour le moment écarté.

En France, un couvre-feu territorialisé puis national a été instauré entre octobre 2020 et juin 2021. Sa mise en application reposait sur trois critères : un taux d'incidence supérieur à 250, un taux d'incidence chez les personnes de plus de 65 ans supérieur à 100 et un taux d'occupation des lits de réanimation par des patients Covid supérieurs à 30%. Des seuils franchis depuis déjà plusieurs jours dans cette 5e ou 6e vague. Selon les données de Santé publique France en date du 27 décembre, le taux d'incidence national dépasse les 700 cas pour 100 000 habitants, celui chez les plus de 65 ans d'environ 200 et le nombre de lits de réanimation occupés par des patients touchés par une forme grave du virus de 60%. Objectivement, tous les signaux (par rapport aux critères établis par les autorités) sont dans le rouge.

Mais depuis, le gouvernement ne regarde pas uniquement ces données pour trancher et a changé son fusil d'épaule au fil des mois de l'épidémie, avec notamment l'ouverture de la vaccination. Et pour une raison simple : même si le virus se propage davantage, il fait statistiquement moins de victimes et de formes graves, les hôpitaux sont davantage préservés en proportion des cas de contaminations. Exit désormais les restrictions pour tout le monde, l'objectif est de faire peser davantage de contraintes sur les non-vaccinés (10 % des plus de 18 ans). "Chaque semaine, avec le niveau de connaissance que nous avons, nous considérons que ça c'est important, en l'occurrence la vaccination, ça, ça peut être discuté, mais nous ne le choisissons pas aujourd'hui", a tenu à préciser le ministre de la Santé, éludant la question du couvre-feu. "S'il y avait des annonces à faire, on les aurait faites la semaine dernière", a-t-il simplement lâché. "La question qui est aujourd'hui abordée est celle du pass vaccinal".

Le couvre-feu, comme le confinement, fait semble-t-il partie des dernières armes du gouvernement pour enrayer une éventuelle saturation des hôpitaux. Auparavant, la question d'établir de nouvelles restrictions dans les lieux de rassemblement est encore possible. Après les jauges à l'intérieur comme à l'extérieur, après le port du masque étendu, après l'interdiction de la consommation d'alcool debout ou au zinc dans les bars et cafés, après l'interdiction de manger dans les lieux publics tels les théâtres, cinémas et équipements sportifs, c'est bien la fermeture des ces lieux et des commerces qui peut encore être activée. Alors que les discothèques sont fermées jusqu'à la fin janvier, au moins, ce sont les restaurants, les bars, les commerces, les lieux de culture et de sport qui semblent sur la sellette.

Avant des restrictions de couvre-feu ou de confinement, l'exécutif aura probablement l'intention d'activer les leviers qui fonctionnent pour casser une dynamique épidémique : limiter les occasions de brassage de population dans les endroits clos où le masque n'est que peu ou pas porté, comme dans les restaurants et les bars.