Vaccin anti-Covid : des effets secondaires ?

VACCIN CORONAVIRUS. Sur demande d'une pétition à succès, le Sénat a saisi l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la question des effets secondaires des vaccins anti-Covid. Quels sont-ils ? Qui les surveille ? Toutes les réponses ci-dessous.

Sur demande d'une pétition parue le 12 janvier et réclamant la création d'une commission d'enquête sénatoriale sur les effets secondaires des vaccins anti-Covid, le Sénat a saisi ce mercredi 9 février l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) sur la question. Une démarche qui vise surtout à "répondre aux inquiétudes". Effectivement, la pétition récoltait, au 9 février, 33 600 signatures en un mois. L'Opecst est un organe composé de 18 députés, 18 sénateurs et d'un conseil scientifique de 24 personnes. Le site du Sénat indique lui-même que cet office "a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin d'éclairer ses décisions. A cette fin il recueille des informations, met en œuvre des programmes d'études et procède à des évaluations".

Pour rappel, les éventuels effets secondaires d'une vaccination contre le Covid-19 sont scrupuleusement scrutés par les autorités sanitaires. Afin de les recenser et de les étudier, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) propose en ligne un portail de signalement, que peuvent remplir particuliers, entreprises ou professionnels de santé. Après signalement des effets, ceux-ci sont analysés afin de déterminer si un lien avec le vaccin anti-Covid peut être établi. Les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) sont également mobilisés dans cette démarche. Une surveillance accrue qui permet de suivre en temps réel "le profil de sécurité des vaccins à partir des déclarations réalisées par les professionnels de santé ou par les personnes vaccinées", précise l'ANSM, qui met en ligne tous les résultats de cette surveillance sur cette page.

Quelques effets secondaires ont ainsi été soulignés grâce à ces entités, dont certains qui n'avaient pas été mis en avant par les essais cliniques : des inflammations au niveau cardiaque telles les myocardites ou péricardites (le plus souvent, pas sévères ; concernent environ un patient sur 10 000) et des cas de paralysie faciale (qui concernent environ un patient sur 10 000) ont notamment été soulignés. En outre, les vaccins AstraZeneca ou Janssen, qui reposent sur un vecteur viral, peuvent entrainer des effets indésirables proches mais atténués de ceux induits par une infection au virus. En ce qui concerne les vaccins à ARN messager, il est possible, dans certains cas, qu'ils déclenchent des allergies chez celui qui s'est fait vacciner - d'où les quinze minutes d'attente nécessaire après l'injection. Le Dr Francesco Salvo, responsable du centre de pharmacovigilance de Bordeaux, indique ainsi à France 3 Nouvelle-Aquitaine qu'"en France, sur le suivi du Pfizer, nous avons enregistré 22 000 effets indésirables graves, qui incluent les symptômes grippaux assez forts nécessitant un arrêt de travail. Ce qui reste, au regard du nombre total d'injections, une toute petite partie des personnes vaccinées". Dans le détail, voici les effets indésirables pouvant suivre la vaccination contre le Covid-19 mis en avant par l'Ansm à ce stade :

Effets indésirables graves les plus fréquents (très rares) Effets indésirables non graves les plus fréquents (rares) Tachycardie Malaise bénin Anaphylaxie Température Convulsions Anomalie gastro-intestinale Insuffisance cardiaque Réaction cutanée Paralysie faciale Difficulté respiratoire

Certains rapportent, après leur vaccination, des vertiges, des acouphènes, ou encore des interruptions de règles. D'après l'Ansm, il est assez peu probable que le vaccin en soit à l'origine - notamment parce que, rapporte France 3, la grande majorité des effets indésirables se font ressentir juste après ou dans les jours qui suivent l'injection. Autre son de cloche chez le Dr. Salvo : "Les vertiges sont reconnus comme pouvant être causés par la vaccination [...] Pour les acouphènes, c'est plus compliqué de faire un lien, car ces symptômes sont fréquents et peuvent arriver à tout moment de la vie. C'est un sujet sur lequel nous sommes vigilants, tout comme les témoignages de femmes qui ont vu leurs règles s'interrompre : il peut y avoir, dans certains cas, un rôle du vaccin, notamment en lien avec des réactions hyper inflammatoires". Et d'expliquer : "Toute la difficulté de notre travail, c'est de mettre les événements en lien avec le vaccin. Parfois, ils ne sont pas liés au produit, mais au geste de la vaccination : une injection trop haute qui se fait dans l'articulation, ou un malaise qui arrive après que l'aiguille a frôlé un nerf". Chaque cas d'effet secondaire certifié est immédiatement rapporté à l'Ansm, qui les transmet à l'Agence européenne des médicaments. L'examen d'effets secondaires peut déboucher sur l'adaptation ou la suspension du vaccin à l'origine de ces effets. Cela avait été le cas au printemps 2021, avec la suspension du vaccin AstraZeneca pour des cas de thromboses atypiques survenus chez des jeunes patients, puis avec son retour, conditionné à une réservation exclusive aux plus de 55 ans).

Quelle est la proportion d'effets secondaires graves ?

L'agence nationale de sécurité des médicaments étudie scrupuleusement chaque cas d'effets secondaires survenu pour chacun des vaccins autorisés sur le sol français, et, selon ses observations, l'écrasante majorité des effets signalés sont attendus mais surtout "non graves". Depuis le début de la campagne de vaccination, l'ANSM calcule que 25% des cas d'effets secondaires ont présenté des symptômes graves tous vaccins confondus, contre 75% d'effets secondaires ordinaires tels que les symptômes pseudo-grippaux. Dans son dossier détaillé, l'agence dresse le graphique des effets graves/non-graves vaccin par vaccin, et tous respectent ces proportions confirmant l'idée qu'aucun produit ne semble plus dangereux qu'un autre.

Quelle est l'efficacité des vaccins contre le Covid-19 ?

La mise à disposition de vaccins contre le Covid aux populations est le principal enjeu sanitaire, mais aussi économique, de cette année 2021, les grands laboratoires pharmaceutiques en ayant fait une priorité. C'est l'américain Pfizer, allié à l'allemand BioNTech, qui a été le premier à mettre un vaccin sur le marché en fin d'année 2020, mais bien d'autres acteurs apportent désormais une réponse à la crise sanitaire avec d'autres produits.

Les principaux types de vaccins Covid

Comparaison entre les différents vaccins anti-Covid Laboratoire - nom du vaccin Efficacité Fonctionnement Disponibilité Doses commandées par l'UE Pfizer / BioNTech 95% Vaccin de type ARN Disponible en UE 300 millions Moderna 94,5% Vaccin de type ARN Disponible en UE 160 millions AstraZeneca 70% Vaccin à vecteur viral Disponible en UE 400 millions Janssen / Johnson & Johnson 66% Vaccin à vecteur viral Disponible en UE 400 millions Sputnik V 95% Vaccin à vecteur viral Disponible hors UE 0 Sinovac 50% Vaccin inactivé Disponible hors UE 0 Novavax 96% Vaccin protéïque Printemps 2021 0 Curevac Evaluation en cours Vaccin de type ARN Non communiqué 405 millions Valneva Evaluation en cours Vaccin inactivé Non communiqué 0

L'efficacité des vaccins Covid

Le vaccin Pfizer présente un taux d'efficacité de l'ordre de 95%, c'est-à-dire qu'il permet dans 95% des cas d'empêcher au Covid-19 de développer une forme grave de la maladie sur la personne infectée. Cette évaluation a d'abord été établie à l'issue d'un essai clinique sur près de 40 000 personnes, effectué par le laboratoire Pfizer. Les résultats avaient alors été rendus publics dans un communiqué de presse, puis sur une page dédié du site Pfizer. Une étude menée sur la vaccination massive en Israël, où plus de la moitié de la population était vaccinée début mars 2021, a par ailleurs établi qu'avec le vaccin Pfizer les formes graves de la maladie en cas d'infection n'ont pas lieu dans 92% des cas. Selon les résultats de cette étude publiée dans The New England Journal of Medicine, les infections symptomatiques après la deuxième dose sont considérablement réduites dans 94% des cas après une deuxième injection. Une autre étude scientifique, publiée en mars 2021 par le gouvernement britannique, montre que le vaccin Pfizer réduit "significativement" les cas graves des personnes de plus de 80 ans.

Quant à l'efficacité du vaccin sur les variants, une autre étude publiée en février 2021 dans la revue Nature donne des éléments démontrant que le sérum est efficient, dans une mesure certes moindre, pour en limiter les effets graves. Et le vaccin perd un peu plus d'efficacité face au variant indien selon une nouvelle étude menée par les chercheurs de l'institut Pasteur. "Les sérums de patients ayant eu un Covid-19 et recueillis jusqu'à 12 mois après les symptômes ainsi que les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer restent neutralisants, mais sont 3 à 6 fois moins puissants contre le variant indien par rapport au variant anglais", explique Olivier Schwartz. Le scientifique tient toutefois à relativiser les chiffres : "Le vaccin Pfizer est probablement protecteur" même avec "une efficacité légèrement diminuée"

.Le vaccin AstraZeneca a d'abord été présenté comme efficace à 70% dans un communiqué du laboratoire, à l'issue d'essais cliniques de phase 3. Le gouvernement britannique, qui a lancé une vaste campagne de vaccination avec ce produit, à un rythme très soutenu, a publié une autre étude, le 1er mars 2021, selon laquelle une dose du vaccin réduit les symptômes du Covid dans 60 à 70% des cas. Par ailleurs, une prépublication dans The Lancet, mise en ligne le 4 février 2021, tend à montrer une efficacité importante du vaccin AstraZeneca contre le variant britannique. La Haute autorité de Santé, en France, a reconnu l'efficacité du vaccin AstraZeneca contre les formes symptomatiques du coronavirus, recommandant en premier lieu "préférentiellement ce vaccin chez les moins de 65 ans". La HAS a ensuite considéré, le 2 mars 2021, que "la place dans la stratégie vaccinale du vaccin AstraZeneca" pouvait "être élargie aux personnes âgées de plus de 65 ans". Puis, retournement de situation ce 19 mars : après une suspension de trois jours de l'AstraZeneca en France, décrétée par Emmanuel Macron, la HAS a donné son feu vert à l'utilisation du vaccin mais l'a recommandé uniquement aux personnes âgées de plus de 55 ans. Le lundi 22 mars, le laboratoire contre attaque de nouveau et indique que son vaccin était efficace à 79% contre le Covid-19 et n'augmente pas le risque de caillots, après l'essai clinique mené aux Etats-Unis. Par ailleurs, il réaffirme que le sérum est efficace à 80% pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

Concernant les variants, en particulier la mutation indienne, dans leur dernière étude les chercheurs de l'Institut Pasteur n'ont pu évaluer l'efficacité du vaccin seulement après une injection. Le délai de 12 semaines entre les deux piqûres et l'utilisation plus tardive du produit ne permettent pas d'obtenir suffisamment de volontaires pour étudier l'efficacité dans le cas d'un schéma vaccinal complet. L'étude estime au vu des tests en laboratoire que si AstraZeneca est efficace contre le variant anglais, il "fonctionne très peu contre les variants indiens et sud-africains". Une seule dose du vaccin se révèle donc "peu ou pas du tout efficace" sur la mutation explique Olivier Schwartz.

Le vaccin Moderna a présenté dans un premier communiqué officiel une efficacité de 94%, à l'issue d'un essai clinique dit de phase 3. La France, par l'intermédiaire de la Haute Autorité de Santé, a salué dans un avis officiel "les résultats des études cliniques qui indiquent une efficacité vaccinale du vaccin développé par Moderna sur la réduction du nombre de cas de Covid-19 symptomatiques, y compris chez les patients de plus de 65 ans". L'EMA a de son côté publié un long rapport concluant à son autorisation sur le sol européen. Par ailleurs, Moderna assure que son sérum demeure très efficace contre le variant anglais, mais reconnaît dans un communiqué du 25 janvier des faiblesses face au variant sud-africain.

Le vaccin Janssen est considéré par les autorités sanitaires américaines, dans un avis officiel du 24 février 2021, comme efficace contre les formes graves du Covid-19 dans une fourchette de 82 à 86%. Un résultat conclu à l'issue d'un essai clinique indépendant sur 43 000 participants. Selon cette étude, le vaccin est efficace contre les formes symptomatiques dans 66% des cas et 57% contre le variant sud-africain. Le 12 mars 2021, la Haute Autorité de Santé française a rendu à son tour un avis officiel, saluant "l'efficacité et le profil de tolérance satisfaisants de ce vaccin". La HAS souligne que "la réponse immunitaire persiste pendant au moins 12 semaines, y compris chez les personnes âgées de 65 ans et plus", mais ajoute que "l'efficacité reste toutefois à confirmer sur la mortalité ainsi que sur l'infection et la transmission virale".

Si les vaccins des différents laboratoires ont le même objectif, à savoir immuniser contre le Covid-19, tous n'emploient pas la même technique pour ce faire. Il existe des fonctionnements diverses :