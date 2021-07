Vaccin Moderna : autorisé pour les 12-17 ans, quels effets secondaires ? Quel délai pour le pass sanitaire ?

L'autorité sanitaire européenne donne son feu vert pour l'utilisation du vaccin Moderna chez les mineurs de 12 à 17 ans, le deuxième après Pfizer. Si la France suit cet exemple, la campagne de vaccination pourrait progresser plus rapidement chez les jeunes en vue de la rentrée scolaire et de l'utilisation du pass sanitaire en septembre.

[Mis à jour le 23 juillet 2021 à 15h51] Après Pfizer, le vaccin Moderna peut à son tour être administré aux mineurs de 12 à 17 ans, en Europe. L'Agence européenne des médicament a annoncé la nouvelle ce vendredi 23 juillet et a précisé que la réponse immunitaire observée chez les plus jeunes était la même que celle de la tranche d'âge des 18-25 ans. Le vaccin doit encore être approuvé par les autorités sanitaires nationales mais, si elle marche dans les pas de l'EMA, la décision pourrait booster la campagne de vaccination. Le gouvernement a déjà prévenu qu'il organiserait une campagne à l'attention des jeunes pour augmenter le nombre d'élèves vaccinés dans les écoles à la rentrée, une stratégie qui irait encore plus vite avec l'utilisation non pas d'un mais de deux vaccins.

La nouvelle est également bienvenue dans le cadre du pass sanitaire, le document sera obligatoire pour les mineurs d'au moins 12 ans dès le 30 septembre. Comme pour le reste de la population, la vaccination des plus jeunes devient une course contre la montre et l'utilisation d'un second vaccin ne sera pas de refus. Pour les Français majeurs, le pass sanitaire est entré en vigueur le mercredi 21 juillet et depuis inutile d'espérer se rendre dans les lieux de loisirs et de culture sans être vacciné. Pour jouir d'une certaine liberté et pouvoir se rendre partout mieux vaut recevoir la première dose de vaccin au plus vite. Il y a toute une logistique qui espace de quatre semaines le moment où l'on reçoit la première injection et l'obtention du pass sanitaire. Le vaccin à ARN messager Moderna nécessite deux piqûres qui doivent respecter un intervalle de trois semaines, et après la seconde injection, il faut encore patienter sept jours pour jouir d'un schéma vaccinal complet. Le délai d'incubation initialement établi à deux semaines a été réduit de moitié comme l'a annoncé Olivier Véran, le 13 juillet.

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna