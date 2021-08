Vaccin Moderna : des troubles menstruels après le vaccin à l'étude

Selon le tout dernier rapport de l'ANSM, des troubles menstruels seraient à l'étude après l'injection d'une dosse du vaccin Moderna.

[Mis à jour le 30 juillet 2021 à 18h12] Selon le tout dernier rapport de l'Agence de sécurité nationale du médicament publié ce 30 juillet, le vaccin Moderna serait à l'origine de 7184 cas d'effets indésirables. Parmi eux, le rapport indique que des cas de troubles menstruels survenus après la vaccination avec Spikevax (36 cas depuis le début de la vaccination) a conduit le comité de suivi à considérer qu'il s'agit d'un signal potentiel qui concerne également Comirnaty, dont le profil est similaire. Ce signal potentiel va être porté au niveau européen.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Par ailleurs, la Haute autorité de Santé a autorisé le vaccin Moderna pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans seulement cinq jours après l'approbation de l'Agence européenne des médicaments. Moderna n'est que le deuxième vaccin à être autorisé pour les moins de 18 ans et répond comme son prédécesseur à la technique de l'ARN messager. Le laboratoire américain assure depuis la fin du mois de mai et la publication des résultats des essais cliniques que son vaccin est "hautement efficace" sur cette tranche d'âge. Etudes à l'appui, Moderna explique depuis la même période que son produit crée chez les plus jeunes une réponse immunitaire comparable à celle observée dans la catégorie des 18-25 ans. Le 23 juillet, l'EMA s'est servie des mêmes arguments pour justifier sa décision.

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna