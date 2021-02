Confinement à Dunkerque : reconfinement le week-end, les règles

FIN DU DIRECT. Olivier Véran a également annoncé que 16 700 doses supplémentaires de vaccin viendront renforcer la campagne vaccinale dans la région. Plus précisément il s''agit de 8200 doses du vaccin Pfizer. "À l'instar de ce que nous avons fait avec Nice, nous allons renforcer les dotations de vaccin en vue de protéger davantage encore les plus vulnérables de ce territoire" a-t-il expliqué.

Olivier Véran a également annoncé l'élargissement du port du masque dans le littoral de Dunkerque et indique qu'il sera désormais interdit de consommer de l'alcool dans le centre ville.

Le ministre des Solidarités et de la Santé vient de quitter l'hôpital de Dunkerque et va désormais s'entretenir avec les élus locaux pour annoncer ou négocier les nouvelles mesures.

Le ministre des Solidarités et de la Santé va arriver dans quelques minutes dans le centre hospitalier de Dunkerque pour faire l'état des lieux de la flambée épidémique dans la région avant une prise de parole prévue aux alentours de 17h20.

Alors que le littoral de Dunkerque pourrait subir le même sort que les Alpes-Maritimes, une note de juin 2020 du Conseil scientifique resurgit et valide cette hypothèse qui semble inévitable. "Ce confinement localisé devra consister principalement à limiter la circulation des individus résidant dans le territoire identifié, de renforcer de façon importante les mesures barrières dans ce territoire tout en maintenant une activité à l’exclusion de celle des lieux de convivialité."

14:00 - 98% des cas proviennent-ils du variant britannique ?

Pour le professeur Philippe Froguel, généticien et endocrinologue au CHRU de Lille, la situation de Dunkerque est "pire" que celle de Nice. "Le taux d'infection est beaucoup plus important. Il a augmenté de 40 % et les hôpitaux sont déjà saturés", a-t-il déclaré sur Franceinfo. Selon ce médecin, 98% des cas observés dans la ville relèvent désormais du variant britannique.