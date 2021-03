"Confinement des Hauts-de-France : après Dunkerque et le Pas-de-Calais, le Nord en sursis"

CONFINEMENT NORD. Un confinement de tout ou partie des Hauts-de-France serait envisagé par Emmanuel Macron. Alors que le Pas-de-Calais et le Dunkerquois sont déjà en confinement le week-end, les dernières données objectives du Covid sont particulièrement hautes dans toute la région et notamment dans le département du Nord...

[Mis à jour le 17 mars 2021 à 12h53] Un nouveau confinement pourrait être prononcé dans les prochains jours dans les Hauts-de-France. Alors qu'Emmanuel Macron consulte tous azimuts depuis lundi et qu'un Conseil de défense a été programmé ce mercredi 17 mars à l'Elysée, les premières rumeurs laissent entendre que les anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie font partie de celles où un durcissement des mesures est plus que probable. Selon BFMTV, trois régions seraient en effet sur la sellette : les Hauts-de-France en feraient donc partie, en plus de l'Ile-de-France, et de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Reste à savoir si ces nouvelles mesures, qui devraient, sauf surprise, être annoncées en conférence de presse par Jean Castex ce jeudi 18 mars, concerneront l'intégralité de la région ou seulement les départements les plus touchés par la "troisième vague" désormais clairement évoquée par le Premier ministre.

Sur France Info ce mercredi, Jean-Jérôme Bertolus a laissé entendre que les confinements régionaux complets auraient la préférence du gouvernement à ce stade. Ce qui pourrait indiquer que c'est bien l'ensemble des Hauts-de-France qui pourrait être mis sous cloche dans les prochains jours.

Signe de la nécessité d'un reconfinement, les Hauts-de-France sont la deuxième région la plus touchée par le coronavirus actuellement après l'Ile-de-France. Le taux d'occupation des lits de réanimation, selon les derniers chiffres disponibles en date du 16 mars, était de 120,1% à l'échelle régionale. Actuellement, ce sont 526 malades qui se trouvent en réanimation, dont 68 sont admis sur la seule journée de mardi. Dans le courant du mois de mars, l'Agence régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France a demandé aux hôpitaux de la région de libérer une centaine de lits pour augmenter les capacités d'accueil. L'objectif était de "porter le nombre de lits de réanimation à 800 en Hauts-de-France, contre 460 hors contexte de crise sanitaire".

Plus globalement, 3061 patients sont hospitalisés dans les Hauts-de-France, avec 220 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. La région a dénombré 36 décès sur les dernières 24 heures. Et le taux d'incidence sur une semaine glissante continue de progresser. Du 7 au 13 mars, il était de 367,2 cas pour 100 000 habitants dans la région, soit 3,4 points de plus en 24 heures. Le R effectif mesuré le 13 mars était de 1,03.

Premier département des Hauts-de-France sous la menace d'un reconfinement le week-end, voire toute la semaine, le Nord affiche des indicateurs épidémiques tout aussi préoccupants. Le taux d'incidence dépasse la moyenne régionale et avoisine au dernier pointage les 372,6 cas pour 100 000 habitants (contre environ 250 en moyenne nationale), tandis que le taux de positivité des tests mesuré à la date du 13 mars 2021 était de 9,5%. Ces deux indicateurs ont connu une forte hausse ces derniers jours. Autre signal d'alerte pouvant mener à un confinement : le Nord compte aujourd'hui 1277 patients hospitalisés et 251 malades sont en réanimation, 88 nouveaux admis à l'hôpital et 26 nouvelles entrées en réanimation ont été enregistrées sur la seule journée de mardi. Rappelons que 2842 personnes sont déjà mortes du coronavirus dans le département soit une part essentielle de la mortalité régionale, 10 personnes ont succombé dans les dernières 24 heures.

Si la progression du virus dans le Nord est relativement homogène, les métropoles de Dunkerque et de Lille semblent pousser les chiffres à la hausse depuis plusieurs semaines.

A Dunkerque et son agglomération, le confinement le week-end est d'ailleurs déjà en vigueur depuis trois week-ends. Les Dunkerquois s'approchaient en théorie de la fin de la mesure restrictive. Or, la situation reste "particulièrement tendue" dans l'agglomération selon les élus. Après des concertations, le préfet a donc décidé ce la semaine dernière de prolonger le confinement le week-end pendant trois semaines supplémentaires, soit pour tout le mois de mars. Il faut dire que le taux d'incidence, s'il a radicalement chuté, reste extrêmement élevé dans la ville portuaire : de plus de mille au moment du confinement, il est passé à 515 cas pour 100 000 habitants. Il reste dans la ville une centaine de personnes hospitalisés et une quinzaine en réanimation. Le centre hospitalier de Dunkerque a déjà évacué une centaine de ses patients vers les hôpitaux de la région dans les dernières semaines.

A Lille, si le confinement le week-end n'a pas encore été acté, la situation est aussi très critique. Le taux d'incidence a lui aussi grimpé dans la métropole ces derniers jours. Il était de 320,7 cas pour 100 000 habitants au 13 mars, soit 3,9 points de plus que la veille. Ce sont plutôt les communes de Roubaix, Tourcoing, Wambrechies, Wattrelos et Leers qui seraient les plus concernées par la recrudescence du virus. Le gouvernement avait déjà réfléchi à un reconfinement de l'ensemble de la métropole selon des informations de France Info dans la première quinzaine de mars, mais n'était pas encore passé à l'acte. Un confinement départemental voire régional pourrait régler la question très rapidement.

Le Pas-de-Calais est pour sa part reconfiné le week-end depuis le samedi 6 mars. Dans un premier temps, le préfet du Pas-de-Calais avait préconisé de reconfiner le département pour trois week-ends. Au cours d'une conférence de presse, vendredi 5 mars, il a finalement annoncé que quatre week-ends étaient concernés. Le confinement est donc instauré théoriquement au moins jusqu'au 28 mars, sauf une fois encore si l'annonce d'un reconfinement plus large était confirmée...

Les derniers bilans du Covid-19 dans le Pas-de-Calais restent en tout cas mitigés. Le 16 mars 2021, le nombre de personnes hospitalisées était encore de 740 patients dans le département, avec 60 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 120 malades se trouvaient en réanimation, avec 22 nouvelles entrées dans la journée. On déplorait, sur la seule journée, 12 décès du coronavirus. Le taux de positivité des tests dans le département, mesuré à la date du 13 mars 2021, était de 10,2%, alors que le taux d'incidence était de 407,4 cas pour 100 000 habitants. Un niveau parmi les dix plus hauts du pays et notamment au-dessus du seuil de 400 fixé implicitement par Jean Castex lors de son interview sur Twitch le 14 mars.