Les images de la libération du camp d'Auschwitz, le 27 janvier 1945

Le 27 janvier 1945, le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz est libéré. Sur place, les soldats de l'Armée rouge découvrent l'horreur. Aujourd'hui, des images d'archives témoignent de ces atrocités.

Le 27 janvier 1945, les soldats de l'Armée rouge pénètrent dans le complexe d'Auschwitz. Cet assemblage de camps de travail, de concentration et d'extermination a engendré la mort de plus d'un million de personnes, pour la plupart de confession juive, mais aussi des tsiganes, des résistants ou des homosexuels. Le jour de la découverte de ces camps, les Alliés sont réunis à Yalta et sont concentrés sur l'offensive contre l'Allemagne : la nouvelle de cette libération passe presque inaperçue. Pourtant, on ne peut être que saisi devant l'horreur dont témoignent les images d'époque, prise au moment de la découverte de cette usine de mort.

La plupart de ces documents iconographiques ont été pris par l'armée rouge. Sur place, les soldats russes n'ont trouvé "que" 7 500 survivants, en raison des plans d'évacuation massifs mis en place par les nazis pour cacher leur crime aux yeux des tribunaux et de l'histoire. Les soviétiques découvrent dans ce coin de Pologne l'ampleur des violences commises par la barbarie nazie. Tandis que les militaires viennent en aide aux prisonniers, la maladie et le retour difficile suscitent d'autres morts et d'autres traumatismes. L'opinion ne prendra conscience que tardivement de l'horreur qui s'est jouée dans ce qui est devenu, aujourd'hui, l'un des centres mondiaux du devoir de mémoire. Seules quelques photos conservent concrètement la trace de la politique d'extermination menée au cours de la Solution finale.