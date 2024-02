"On sait enfin ce qui a détruit la civilisation Maya et ce qui s'est passé pourrait se reproduire aujourd'hui"

La destruction de la civilisation Maya a désormais une explication. Et on ferait bien d'en tirer des leçons..

La disparition de la civilisation Maya n'est pas due à une terrible malédiction, bien au contraire. La raison pour laquelle ce peuple a disparu est beaucoup plus terre à terre. Des chercheurs sont même remontés 800 ans en arrière pour en savoir davantage. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, l'étude publiée en 2022, qui apporte de nombreuses réponses sur le sujet, pourrait bien nous concerner aujourd'hui. La cause de la disparition de la civilisation Maya est même devenue, depuis plusieurs années désormais, un enjeu majeur du monde moderne et de sa survie.

Le phénomène qui a commencé à frapper l'Amérique centrale à partir du XVe siècle aurait d'abord provoqué un effondrement politique selon les chercheurs de l'étude. Effondrement qui emportera en quelques décennies toute la civilisation Maya. "Plusieurs sources indiquent que les conflits civils ont augmenté de manière significative entre 1400 et 1500", peut-on lire. Et les scientifiques sont formels : ces conflits seraient la conséquence directe des conditions de sécheresse qui se sont installées et aggravées à l'époque. En réalité, l'assèchement des sols aurait provoqué d'importantes tensions entre groupes rivaux, aboutissant à une guerre de l'eau particulièrement destructrice.

Selon les chercheurs, une sécheresse prolongée et décuplée entre 1400 et 1450 de notre ère a probablement conduit à l'abandon pur et simple de la cité de Mayapan, capitale de la civilisation. Le manque d'eau aurait affecté les pratiques agricoles et les routes commerciales, mettant à rude épreuve la population de Mayapan. À mesure que la nourriture se faisait plus rare et que la situation devenait plus dangereuse, les gens mouraient ou se dispersaient dans d'autres contrées.

"Nos résultats soutiennent l'effondrement institutionnel de Mayapan entre 1441 et 1461 de notre ère, conséquence d'un conflit civil, motivé par la rivalité et l'ambition politiques, qui était ancrées dans la mémoire sociale des peuples du Yucatán dont les témoignages sont entrés dans les archives écrites du début de la période coloniale", indiquent les chercheurs de l'étude publiée dans Nature Communications.

Les mouvements de population vers d'autres parties de la péninsule du Yucatán, notamment vers des villes côtières prospères et des colonies politiquement indépendantes, ont aidé la culture Maya à survivre après la chute de Mayapan avant de s'éteindre complètement vers 1520. Aujourd'hui, ces régions sont toujours, comme beaucoup d'autres, confrontées au dérèglement climatique. Alors que le réchauffement de l'atmosphère, dont les activités humaines sont en grande partie responsables, augmente de plus de 0,2 degré par décennie selon une étude publiée en 2023, l'histoire de la civilisation Maya pourrait donc servir plus que jamais, à tirer les leçons du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.