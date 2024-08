Des archéologues découvrent le palais secret du plus puissant pharaon de l'histoire

Ce palais vieux de 3400 ans, ayant appartenu au plus puissant pharaon d'Egypte, regorge de surprises.

Surnommé par certains "Napoléon d'Egypte", le pharaon Thoutmôsis III est certainement le plus puissant pharaon de l'Egypte antique tant il a étendu son royaume. La notoriété du dirigeant égyptien qui a vécu 3000 ans après la création des pyramides n'est pourtant pas à la hauteur de son règne. Tombé dans les oubliettes de l'histoire au détriment de sa belle mère Hatchepsout, première reine d'Egypte, Thoutmôsis III aura pourtant tout mis en œuvre pour faire oublier celle qui lui a volé vingt années de règne. Le tyran avide de conquêtez aura mené des batailles de la Libye à la Syrie et mis la main sur des royaumes qui regorgeaient de trésors au point de faire de lui l'homme le plus riche du monde.

Plusieurs de ses batailles ont été retranscrites pour témoigner de son génie militaire et permettent d'apporter d'importantes informations sur le développement et l'expansion du royaume d'Egypte autour de 1481 à 1425 avant J.C, dates de sa vie. Et la découverte d'un palais qui lui serait attribué devrait apporter de nouvelles informations sur le règne de ce pharaon aussi puissant que méconnu.

Via son compte Facebook, le ministère Égyptien du tourisme et de l'Antiquité a récemment publié un communiqué accompagné de photos révélant la découverte d'un "espace de repos fortifié royal" datant de l'époque du pharaon. Situé à Tel Hawba dans une zone archéologique au nord du Sinaï, ce vaste palais dont il ne reste que quelques vestiges, aurait été bâti pour que le souverain s'y repose lors d'une campagne militaire dans la région.

© Ministère du tourisme égyptien

Du complexe royal, les archéologues ont trouvé les traces de deux grands halls rectangulaires reliés par des portes situées à l'est et à l'ouest ainsi qu'une série de couloirs et de salles tous ornés de piliers et attenants au second hall, plus petit. Le grand hall principal comprend quant à lui trois bases de colonnes de pierres calcaires ainsi qu'une large entrée située au nord de celui-ci. Ces différents espaces auraient servi à recevoir le pharaon et ses généraux et à organiser les réunions militaires et administratives mais aussi les fêtes célébrant les grandes conquêtes à l'est de l'Egypte.

Selon le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, l'édifice fabriqué à l'aide de briques de boues est une importante découverte "car elle révèle des informations plus importantes sur l'histoire militaire de l'Egypte à l'époque du Nouvel Empire, notamment dans le Sinaï". La complexité architecturale de la maison royale suggère que le bâtiment a été stratégiquement pensé pour la sécurité de ses habitants et la confidence des décisions militaires qui ont conduit à bâtir le plus grand royaume d'Egypte.