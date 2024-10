La vidéo bluffante de la construction des pyramides imaginée par l'IA, plus fort qu'Hollywood

Alors que le secret de la construction des pyramides perdure, une vidéo sur le sujet enflamme les réseaux sociaux.

La grandeur et la beauté des pyramides égyptiennes suscitent depuis bien longtemps la curiosité des scientifiques. Aujourd'hui encore, de nombreuses théories circulent sur le sujet de leur construction. L'ampleur est telle qu'une nouvelle vidéo sur la manière dont se sont construits ces monuments est devenue virale sur la plateforme X.

Sur celle-ci, des hommes d'une taille démesurée soulèvent des tonnes de blocs de calcaire à mains nues. Sous fond de musique épique, l'improbable se mélange aux théories avancées par les archéologues, comme l'idée d'une rampe enveloppante pour hisser les blocs de pierre entre les étages. Mais il ne faut pas se fier à ces images, la civilisation égyptienne demeure la seule détentrice du secret de la construction des pyramides.

Toujours intactes après 4500 ans d'existence, les pyramides de Gizeh sont la seule merveille du monde antique qui subsiste encore de nos jours. C'est Nicéphore Niépce, un ingénieur français, qui obtint pour la première fois une photographie concluante du monument. Depuis, les intelligences artificielles sont apparues et avec elles leur lot de désinformations. En juillet 2024, l'AFP avait déjà rétabli la vérité sur une ancienne vidéo générée par l'IA dont la viralité avait causé la confusion des utilisateurs de Facebook.

Les théories sur la construction des pyramides

Bien avant l'intelligence artificielle, des théories plus ou moins farfelues ont vu le jour sur le sujet. Certains illuminés sont allés jusqu'à sous entendre que les Egyptiens avaient reçu de l'aide. Et pas de n'importe qui... des extra-terrestres. Une idée reprise par Elon Musk, le patron de Tesla et de Space X, en 2020.

Pour en revenir sur des théories plus vraisemblables, les experts scientifiques et les historiens les plus sérieux s'accordent à dire que les bâtisseurs étaient issus de villes annexes. Grâce aux vestiges, ils ont conclu qu'il s'agissait d'une population très organisée, à la répartition complexe et hiérarchisée. Plus récemment, en mai 2024, des chercheurs ont évoqué une nouvelle théorie robuste : l'un des bras du Nil, désormais asséché, aurait permis aux ouvriers d'amener les matières premières jusqu'à destination. Le monde scientifique demeure cependant incertain face à l'une des incertitudes de l'histoire les plus anciennes du monde antique.