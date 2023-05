Les touristes ne doivent pas s'arrêter de marcher dans ce superbe village sous peine de recevoir une amende de 275 euros

Face à l'afflux massif de touristes, le village italien de Portofino interdit aux piétons de s'arrêter dans les rues les plus fréquentées sous peine de recevoir une amende.

Recevoir une amende en étant simplement arrêté dans une rue : c'est possible à Portofino, au sud de Gênes, en Italie. Ce charmant village de pêcheurs attire beaucoup de touristes durant la période estivale. Sauf que ce décor de carte postale a du mal à contenir cet afflux de personnes. Face aux bouchons piétons observés durant la saison touristique et le risque élevé de bousculades, la mairie a décidé d'agir. Matteo Viacava, maire de la cité, "a mis en place 'deux zones rouges' dans les endroits les plus fréquentés par les touristes. Des endroits où l'on pourra se promener librement, mais où il sera interdit de s'arrêter".

Il faut dire que ce village de 400 âmes fait face à plusieurs milliers de touristes lors des pics de fréquentation, comme lors du dernier week-end de Pâques. Plébiscités par de nombreux milliardaires italiens comme l'ancien Premier ministre,Silvio Berlusconi, le village prévoit de fixer ces restrictions tous les jours de 10h30 à 18 heures jusqu'au 15 octobre. La sanction, financière, en cas de non-respect de l'arrêté est comprise entre 68 et 275 euros. Pour le moment, aucune amende n'a été rédigée. Le but est surtout d'inciter les passants à ne pas stationner n'importe où. Cet arrêté insolite naît avec un cadre local où les charmants villages italiens sont de plus en plus nombreux à vouloir réguler les forts afflux de touristes dans les zones les plus populaires du pays.