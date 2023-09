Les faux démarcheurs des Restos du Cœur, une pratique discrète qui peut facilement berner

Quand les Restos du Cœur, actuellement en grande difficulté financière, appellent aux dons, des escrocs profitent régulièrement de la situation pour tirer profit de la générosité des Français. L'association a déjà mis en garde contre cette arnaque.

Les Restos du Cœur ont poussé un cri de détresse pour alerter sur la situation. Un déficit de 35 millions d'euros met en péril la poursuite de leurs missions d'assistance auprès des personnes dans le besoin ou en difficulté. L'appel a été entendu par d'importants portefeuilles : celui de l'Etat qui a annoncé débloquer 15 millions d'euros, celui du président de LVMH Bernard Arnault ou ceux des Bleus de l'équipe de France de football. Mais les dons viennent aussi, et le plus souvent, des Français.

Si les bénévoles des Restos du Cœur comptent sur la générosité des particuliers, ils les mettent aussi en garde contre des arnaques qui détournent les dons. Une escroquerie est régulièrement mise en place, lors d'initiatives isolées, durant les grandes campagnes de l'association. Des individus, de tout âge, arborent le logo des Restos du Cœur et sollicitent les particuliers à domicile en faisant du porte-à-porte ou en centre-ville en interpellant des passants.

Les bénévoles et présidents des antennes locales de l'association signalent dès que possible ces agissements frauduleux. En août 2022, c'est en Haute-Loire que des adolescents soutiraient des dons en se faisant passer pour des membres de l'association. Marc Lavergne, président de l'antenne associative locale, avait alors rappelé auprès de Zoom d'ici que "les membres des Restaurants du Cœur ne procèdent à aucune démarche à domicile" lors des collectes. En février de la même année, des écoliers avaient mis au point le même dispositif de porte-à-porte dans une commune des Landes.

Une plainte déposée par les Restos du Cœur

Cette arnaque aux Restos de Cœur avait aussi été signalée par l'association en mars 2021 quand un groupe de faux bénévoles bien organisé sévissait dans le département du Loiret, près d'Orléans et dans les environs. Les individus se présentaient en tant que membres de l'association et sollicitaient des dons aux habitants après avoir frappé à leur porte. Sophie Spilliaert, administratrice aux Restos du Cœur et présidente de l'antenne départementale de l'époque prévenait alors les habitant dans Ouest-France : "Il ne faut pas se laisser abuser, même si ces personnes se présentent avec un badge, n'importe qui peut se fabriquer un badge en imprimant notre logo trouvé sur Internet. " Tandis que l'association avait dénoncé une escroquerie et déposé plainte. Des précédents avaient été repérés dans la région en 2016, mais le phénomène sévit depuis longtemps et dans plusieurs départements, un des cas les plus anciens remonte à 2002 dans l'Essonne. Hélas, l'escroquerie refait régulièrement surface, localement, un peu partout en France, tant le procédé pour abuser les personnes crédules est simple à mettre en place.

L'appel aux dons émis par l'association pour sa survie à la rentrée 2023 pourrait être le foyer de nouvelles arnaques. Les précédentes mises en garde sont toujours valables, car les méthodes de collecte des Restos du Cœur n'ont pas changé et ne s'organisent jamais à domicile. Pour effectuer un don financier, l'association donne rendez-vous sur son site internet.