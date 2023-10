"Mettez-vous à l'abri" : le SMS d'alerte reçu par des dizaines de milliers de personnes en France est bien officiel

Un SMS d'alerte pour mettre en garde la population a été imaginé par les services de l'Etat.

Le message a été reçu par des milliers voire des dizaines de milliers de personnes ce jeudi matin, sur leur téléphone portable. Et il avait de quoi inquiéter : "Événement climatique majeur, mettez-vous à l'abri", pouvait-on lire sur son smartphone. Pourtant ce SMS n'avait rien d'une blague ou d'une fake news et émanait même de la préfecture de Loire-Atlantique. Celle-ci l'a envoyé à tous les portables des habitants et des personnes se trouvant sur le territoire, entre 10 et 11h.

Dans la journée de vendredi, à un horaire qui n'est pas communiqué pour le moment, un autre message d'alerte sera envoyé à 130 000 personnes cette fois. Les habitants du Havre (Seine-Maritime) et des 12 communes environnantes liront à leur tour sur leur téléphone portable une mise en garde les informant qu'un rejet de gaz toxique d'une entreprise de la zone industrialo-portuaire. Un message qui fera certainement son effet, alors que la ville se trouve à moins de 100 km de l'usine Lubrizol, qui avait subi un grave incendie en 2019.

Ces SMS qui ont de quoi créer la suspicion et passer pour un spam ou une tentative de fishing ne sont en réalité que des tests, dans le cadre d'un exercice de sécurité grandeur nature, organisé par plusieurs préfectures. L'objectif : simuler un accident industriel et tester les dispositifs d'information à la population et la coopération des secours. Pas de panique donc si vous êtes concerné et que vous n'avez pas été mis au courant !

Dans l'exercice de vendredi au Havre, la simulation concernera l'usine chimique Yara France de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), qui fabrique des produits azotés : un accident grave est imaginé et celui-ci fait exister un potentiel rejet d'ammoniac, un gaz toxique. Dans le détail, l'exercice permettra de tester l'articulation de l'ensemble des plans d'urgence qui concernent les entreprises, les établissements scolaires et les collectivités. La direction générale de l'environnement, le Département, les pompiers, le Samu, l'agence régionale de santé, les forces de l'ordre ou encore des associations seront mobilisés.

Une météo fictive sera même simulée et des actions seront menées "pour la protection de la population, des biens et de l'environnement", fait savoir la préfecture. Un bouclage de la zone de diffusion du nuage toxique sera activé.

Le dispositif, appelé FR-Alert à l'échelle nationale, permet de diffuser des consignes impératives comme un confinement, une mise à l'abri ou une évacuation en cas de péril imminent. Tous les habitants concernés reçoivent une sonnerie et un message sur son téléphone, même s'il est en mode silencieux. France Bleu précise que "les habitants n'ont pas besoin de s'inscrire quelque part ni de télécharger une application pour recevoir le message", qui transite directement par les ondes radio des antennes relais.

Lors de cet exercice PPI (plan particulier d'intervention), les habitants recevront un premier message d'alerte s'ils sont situés dans la zone de danger de l'entreprise Yara. Il indiquera les consignes qui auraient été diffusées si l'incident avait réellement eu lieu, comme "Mettez-vous à l'abri".