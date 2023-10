Ce pays européen met des milliards d'euros de côté mais il a plus de pauvres qu'en France

Ce n'est pas parce qu'un Etat amasse de l'argent que ses habitants vivent mieux...

Imaginez un peu : travailler, payer des impôts, permettre à son pays d'engranger plus d'argent qu'il n'en dépense… et ne pas mieux vivre qu'en France. Cette réalité existe bel et bien. En Europe. En 2023. Et non loin de l'Hexagone. Le chiffre est vertigineux : 10 milliards d'euros d'excédent dans les caisses, sans vendre de pétrole ou de gaz. De quoi faire pâlir bon nombre de ministres de l'Economie. Mais pas Bernard Arnault, qui a récolté bien plus à lui seul entre 2022 et 2023.

A 800km de Paris, l'Irlande est assise sur un véritable magot financier. En toute discrétion, la république au trèfle à trois feuilles amasse des milliards d'euros, non pas grâce à la chance. Mais les habitants n'en tirent pas nécessairement profit et font face aux mêmes difficultés qu'en France au quotidien.

Ce trésor est principalement dû à l'implantation de grandes entreprises internationales sur le territoire, compte-tenu du faible taux d'imposition appliqué sur les sociétés (12,5%, contre 25% en France à titre d'exemple). La BBC explique que 12,6 milliards d'euros de recettes proviennent des impôts payés par des multinationales, à commencer par Apple (3 à 4 milliards). Pfizer, Amazon ou encore Meta (maison-mère de Facebook et Instagram) y sont aussi installés.

Pourtant, en dépit de ces très bon résultats économiques, les Irlandais (Irlande du Nord exclue) ne bénéficient pas de plus de largesses financières qu'en France. Les niveaux de salaires sont les mêmes : 50% des salariés gagnent moins de 20 100€ annuels et 50% gagnent plus dans les deux pays (Eurostat, 2021).

1 salarié sur 5 a même des revenus inférieurs à 13 400€ chaque année en Irlande, contre 1 sur 10 en France. Les bas salaires sont donc plus importants dans ce pays aussi appelé l'Eire. En moyenne, les ménages irlandais disposent de 31 120€ annuels pour vivre (avant toutes les dépenses), contre 37 560€ en France (Eurostat, 2021).

Des revenus plus faibles alors que le poids de l'inflation est aussi important qu'en France (5,8% en 2023) et que les difficultés de logement sont similaires : 20% du budget des familles dans chaque pays est consacré à l'habitat et l'Irlande a enregistré une hausse de 30% de sans domicile fixe entre décembre 2021 et décembre 2022.

Alors, à quoi bon sert l'argent accumulé par le gouvernement de la République d'Irlande ? Les milliards vont être orientés vers la création d'infrastructures et de projets écologiques, mais, surtout, vers une épargne nationale pour financer les retraites et dépenses de santé, a annoncé le ministre de l'Economie. Ils permettront également la mise en place de diverses mesures fiscales pour le pouvoir d'achat des Irlandais. Le magot devrait même encore augmenter dans les années à venir : 65 milliards d'euros d'excédent cumulé sont projetés d'ici 2027.