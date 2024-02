Cette erreur est l'une des pires pour les célibataires à la recherche de l'amour

Trouver l'amour n'est pas facile, alors soyez vigilant pour ne pas commettre cette erreur qui vous fera perdre des points !

Rencontrer la bonne personne n'a jamais été une tâche facile et c'est peut-être encore plus difficile aujourd'hui, dans un monde ultra connecté. Dans la jungle des sites et applications de rencontres, il faut déjà savoir par où commencer. Trouver la bonne plateforme en fonction de son âge, de son orientation, de ce que l'on recherche.

Pour les célibataires à la recherche de l'amour, il est nécessaire de savoir se démarquer dans ce paysage. De belles photos sincères où l'on paraît sous son meilleur jour illumineront les profils un peu timides. Mais ce n'est plus un secret : le physique ne fait pas tout et il est tout aussi important de mettre en avant sa personnalité et l'art de s'exprimer serait un bon moyen d'y parvenir.

Selon une étude menée sur plus de 800 personnes aux Pays-Bas, la maîtrise du langage est un art trop souvent sous-estimé par les célibataires. Dirigée par Mme Tess Van der Zanden et publiée sur le "Journal of Social and Personal Relationships", cette étude a été réalisée par des chercheurs ayant travaillé main dans la main avec les employés d'un site de rencontre. Pour l'occasion, des faux profils ont été créés pour être examinés attentivement par les participants.

Les chercheurs mettent en lumière l'une des pires erreurs pour les célibataires : ils démontrent que les fautes de grammaire et d'orthographe, telles que les fautes de frappe, l'absence de majuscule et autres, présentes dans les profils de sites de rencontre, peuvent être rédhibitoires pour certains célibataires. Le manque d'attention lors de la rédaction de son profil, conduisant à la présence de ces fautes parfois très évidentes, peut amoindrir le charme des prétendants et prétendantes.

Selon Mme Van der Zanden, "dans le contexte des rencontres en ligne, le manque d'attention peut être perçu comme un manque de rigueur et d'intérêt dans le temps consacré à l'élaboration de son profil. Ce qui risque donc de détourner les utilisateurs d'un tel profil." De telles erreurs seraient révélatrices d'un manque de sérieux et d'attention au détail, des défauts qui peuvent rebuter certains célibataires.

Tout n'est cependant pas perdu pour les mauvais élèves. L'étude à démontré que seulement 33,5% des participants ont remarqué les fautes présentes dans les biographies. Et un facteur peut venir nuancer ces résultats : la beauté physique révélée par la photo de profil. La directrice de l'étude a en effet confirmé qu'une personne considérée particulièrement belle (au-dessus de la moyenne) peut éclipser les fautes de grammaire et d'orthographe de ce même profil.

Les chercheurs ont pris soin de demander aux participants d'évaluer la beauté de la personne après la lecture de la biographie du profil. Si des erreurs étaient présentes, alors l'intelligence du prétendant était remise en question et ce dernier apparaissait donc comme un moins bon "match". Néanmoins, si le profil, avec la même photo, ne comprenait aucune erreur, alors les participants étaient plus enclins à "liker" le profil.