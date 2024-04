Cet aliment bien de chez nous est adoré par les Français, il est pourtant aussi gras que du Nutella

C'est une marque emblématique de la gastronomie française. Mais ce produit a aussi beaucoup de points communs avec le Nutella.

Dans le pays de la gastronomie, les plaisirs de la table sont plus qu'une tradition, c'est un art de vivre envié dans le monde entier. Manger revêt une grande importance pour les Français, qui consacrent aux repas un temps important et régulier, souvent partagé en famille ou entre amis. Parmi les aliments incontournables du patrimoine gastronomique français, il y a la baguette, par exemple, les charcuteries, les pâtisseries, les plats mijotés... mais aussi le fromage.

Le fromage est sans doute le symbole de l'alimentation à la française. Il est un classique voire un incontournable entre le plat et le dessert, mais accompagne aussi une bonne tranche de pain. Il inspire aussi les publicitaires depuis des décennies, avec des marques qui semblent être désormais entrées elles aussi dans notre terroir et nos traditions, même si elles cachent bien souvent une fabrication totalement industrialisée. Une de ces marques a d'ailleurs popularisé un slogan qui résonne chez tous les Français ou presque : "Du pain, du vin, du Bousin" ! Si vous êtes amateur de fromage, vous avez sûrement déjà mangé au moins une fois une bonne tranche de pain recouverte de la célèbre préparation à tartiner.

Au premier coup d'œil, les ingrédients qui composent le Boursin semblent des plus traditionnels : du lait à 67% et de la crème fraiche. Mais Jean-Michel Cohen, expert français de l'alimentation, assure que le Boursin mérite que l'on s'attarde sur sa fabrication. Dans une vidéo Instagram, le spécialiste remarque que le Boursin contient 396 calories pour 100g, un chiffre équivalent à d'autres fromages qui sont habituellement davantage pointés du doigt tels que "l'emmental et le parmesan". Mais il y a un problème plus sérieux : la façon de manger le Boursin. Tartiner du fromage a en effet la fâcheuse tendance à augmenter la quantité consommée.

Le spécialiste ne s'arrête pas là : "Matière grasse 39g, c'est la même quantité que le foie gras ou que le Nutella". Et de s'étonner : "On critique le Nutella et le foie gras et on ne critique pas le Boursin". Le Boursin, comme d'autres produits similaires, serait donc bien à consommer avec parcimonie.

Le Boursin est proposé en différentes versions et celle aux noisettes serait encore plus riche. Accompagné d'une tranche de pain et d'un petit verre de vin, comme le suggère le slogan, la note serait encore plus salée... ou plutôt calorique ! C'est peut-être pour cette raison que la marque a décidé de sortir une version light.

Il faut dire le groupe Bel, qui détient la marque Boursin, a de bonnes raisons de chérir le fromage à tartiner à l'ail et aux fines herbes. L'industriel a enregistré un chiffre d'affaires en croissance en 2023, à 3,64 milliards d'euros. Et ce dernier est notamment porté par l'activité des portions fromagères et par les bons chiffres de ses marques emblématiques, comme Boursin, Kiri, mais aussi La Vache qui Rit ou Babybel. Des marques qui cartonnent en France et à l'international, notamment aux États-Unis et au Canada.

Il est recommandé de consommer au maximum 40 grammes de fromage par jour selon une étude parue dans la revue European Journal of Nutrition. Comme le précise de nouveau cette étude, il ne s'agit pas de ne plus manger de fromage, car il est important de consommer de tels produits laitiers, le tout se joue sur la quantité.