La Lune bouge et rétrécit, cela inquiète beaucoup la Nasa

La Nasa s'inquiète : l'activité sismique de la Lune pourrait bien engendrer de vrais problèmes à l'avenir pour l'humanité et particulièrement les missions interstellaires.

La Lune, satellite naturel de la Terre, fait l'objet de curiosité et de fascination depuis des milliers d'années. Le grand âge de la Lune, l'aînée de la Terre, ferait d'elle le meilleur moyen de comprendre la naissance et l'évolution du système solaire de notre planète. L'un des aspects les plus fascinants de ce satellite âgé de plusieurs milliards d'années réside dans le fait que, depuis la Terre, la Lune révèle toujours la même face. En effet, la rotation de la Lune étant égale à celle de la Terre, il a été impossible pendant des siècles de savoir ce qu'il se trouvait sur l'autre face de la Lune. Il s'agit probablement d'une des questions qui a poussé l'être humain à chercher un moyen de s'y rendre. Un exploit réalisé grâce aux missions Apollo de la NASA qui ont permis, en 1969, d'envoyer trois astronautes sur la Lune lors de la mission Apollo 11.

Au total, six missions similaires ont eu lieu, portant des humains sur le satellite. Au cours de ces voyages, les astronautes ont pu ramener sur Terre des échantillons de différents composants de la Lune, comme de la roche, du sable ou de la poussière, afin de l'étudier. Ces éléments ont apporté d'importantes informations sur la formation et l'évolution de la Lune. Grâce à ces connaissances et à une observation rigoureuse du satellite, les scientifiques ont récemment constaté, non sans inquiétude, que la Lune rétrécit. Un constat qui fait l'objet d'une étude parue dans The Planetary Science Journal en janvier dernier et rédigée par des scientifiques de l'Union américaine d'astronomie.

Selon cette étude, la circonférence de la Lune aurait diminué de 45 mètres depuis que son noyau a commencé à refroidir au cours des dernières centaines de millions d'années. Selon les auteurs, l'activité sismique de la Lune joue un rôle important dans ce processus de rétrécissement. Les scientifiques ont observé la création de plis sur la surface de la Lune, eux mêmes créés par le déplacement des failles à l'intérieur du satellite. Un phénomène qui entraîne des tremblements lunaires. Un phénomène qui se produit aussi sur Terre.

Si ce phénomène inquiète beaucoup la NASA, c'est à cause de la déformation du sol qui s'est produit sur la surface du satellite autour du pôle Sud lunaire. Soit l'endroit précis où l'agence américaine a prévu de faire alunir l'équipage de la mission spatiale Artemis III. Cette zone a notamment été l'épicentre d'un des plus forts séismes enregistrés sur la Lune par la mission Apollo. De manière générale, si les tremblements lunaires sont occasionnels, ils sont particulièrement puissants et peuvent durer plusieurs heures.

Cette nouvelle étude a aussi établi un lien entre l'activité sismique de la Lune et les glissements de terrains lunaires. Thomas R. Watters, l'un des auteurs, a expliqué dans un communiqué : "Notre modélisation suggère que des séismes lunaires peu profonds, capables de produire de fortes secousses dans la région polaire sud, peuvent résulter d'événements de glissement sur des failles existantes ou de la formation de nouvelles failles". Ensemble, ces éléments créent des conditions peu sécurisantes pour la mission de la NASA qui a déjà dû être reportée à 2026 en raison de retards dans le développement de certains équipements.