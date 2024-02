Cet appareil de cuisine change la vie et s'arrache chez Carrefour avec cette promotion

Carrefour propose un appareil de cuisine avec une belle promotion qui pourrait vous intéresser : une friteuse sans huile.

S'il y a bien un moment pour être à l'affût des promotions, c'est maintenant. Début mars sonnera, en effet, la fin des "mégas promos" sur les produits d'hygiène et de beauté. Aujourd'hui, on va plutôt se tourner vers la cuisine et un équipement qui pourrait vous intéresser. Il s'agit d'une friteuse sans huile Air Fryer vendue chez Carrefour.

Comment fonctionne une friteuse sans huile ? Elle utilise un ventilateur pour diffuser la chaleur et saisir les aliments plutôt qu'un bain d'huile. Toutefois, elle demande quand même parfois quelques gouttes d'huile pour faire frire. C'est la marque française Seb qui a ouvert la voie avec une première friteuse sans huile, sortie il y a une dizaine d'années. La friteuse sans huile présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle est bien plus sécuritaire : fini les éclaboussures d'huile brulante. Retirer une grande partie de l'huile signifie aussi moins d'odeurs qui envahissent votre cuisine. Evidemment, ce sera aussi moins gras. Souvent plus onéreuse qu'une friteuse classique, c'est peut-être l'occasion de vous en fournir une avec l'offre de Carrefour.

L'appareil proposé dans les magasins de l'enseigne est doté de sept modes de cuisson et d'un panneau de commande intelligent LED pour les choisir facilement. Vous n'aurez pas non plus à surveiller la cuisson, tout est automatisé avec la minuterie programmable. Vous pourrez également y préparer d'autres aliments frits comme le poulet ou des beignets. La friteuse pèse 5,7 kilos et a une puissance de 1800 watts. Le bac de 8 litres vous permet de réaliser de belles quantités pour toute la famille. La friteuse est également facile d'entretien grâce à son revêtement antiadhésif.

© Carrefour

Si on regarde les avis de plus près, 24 disponibles sur le site Carrefour, la friteuse reçoit la très bonne note de 4,75/5. Un des internautes raconte avoir préparé un très bon poulet frites avec la friteuse. De manière plus globale, les commentaires mettent en avant une utilisation simple et un appareil efficace qui cuit rapidement.

La friteuse est disponible chez Carrefour en ce moment avec une remise de 30 euros, passant de 79,99 euros à 49,99 euros. Une promotion qui semble bien être une bonne affaire puisqu'elle est vendue autour de 80 euros sur Amazon. Si vous êtes intéressé, la friteuse est disponible en magasin ou en drive. Vous pouvez regarder, sur le site, le magasin le plus proche de chez vous qui a ce produit en stock. A vous les bonnes frites maisons qui vont ravir toute la famille !