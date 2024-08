Toute vie sur Terre vient de ceci, et il est sur la planète depuis plus longtemps que vous ne le pensez

Toute vie sur Terre a une origine commune et elle serait encore plus ancienne que les scientifiques le pensaient.

L'origine précise de la vie sur Terre est une éternelle question qui revient et se précise au fil des siècles. Pour les scientifiques, la vie sur Terre vient de LUCA (Last Universal Common Ancestor), le premier ancêtre commun universel de tous les êtres vivants. Longtemps l'apparition de LUCA a été datée à environ 4 milliards d'années, soit 600 millions d'années après la formation de la planète. C'est cette estimation qu'a revue une nouvelle étude menée par une équipe internationale de scientifiques et publiée dans Nature Ecology & Evolution .

"L'ascendance commune de toute la vie cellulaire existante est démontrée par le code génétique universel, le mécanisme de synthèse des protéines, la chiralité partagée de l'ensemble quasi universel de 20 acides aminés et l'utilisation de l'ATP comme monnaie énergétique commune", détaille d'abord l'étude. L'ATP est un élément essentiel de la vie des organismes vivants.

Pour retrouver à quel moment LUCA est apparu sur Terre, les experts ont comparé les gènes des espèces vivantes et dénombré les mutations survenues. Ils ont repéré 2 600 gènes codant des protéines qui peuvent être retracées jusqu'à LUCA. Grâce à une équation basée sur le moment de la séparation entre les espèces, les spécialistes ont conclu que LUCA était sûrement un peu plus vieux que les précédentes estimations l'envisageaient.

Il avait sûrement été sur Terre 400 millions d'années après la création de la planète, soit il y a 4,2 milliards d'années. Sandra Álvarez-Carretero , co-auteure de l'étude, a déclaré à propos de ces résultats : "Nous ne nous attendions pas à ce que LUCA soit si ancien, à quelques centaines de millions d'années de la formation de la Terre. Cependant, nos résultats concordent avec les conceptions modernes de l'habitabilité de la Terre primitive".

A quoi ressemblait cet ancêtre commun ? Selon l'étude, LUCA était un procaryote, organisme dont le noyau cellulaire est mêlé au cytoplasme, probablement doté d'un système immunitaire et de mécanismes de reproduction. De plus, il ne vivait pas seul : "Il est clair que LUCA exploitait et modifiait son environnement, mais il est peu probable qu'il ait vécu seul. Ses déchets auraient pu servir de nourriture à d'autres microbes, comme les méthanogènes, qui auraient contribué à créer un écosystème de recyclage", a expliqué Tim Lenton, co-auteur de l'étude. Des zones d'ombre demeurent sur comment la vie a ensuite évolué à partir de cet ancêtre commun.