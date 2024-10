Ce geste que vous faites tous les jours peut vous rapporter de l'argent avec ces applications

Avec ces applications, vous pouvez gagner un peu d'argent tous les jours.

Elles sont de plus en plus utilisées. Plusieurs applications qui ont vu le jour ces dernières années permettent de gagner de l'argent sans avoir à dépenser quoi que ce soit au préalable. Certaines d'entre elles se vantent même d'avoir fait gagner plusieurs millions d'euros à leurs utilisateurs depuis leur lancement. N'importe qui peut ainsi amasser de jolies sommes en allant par exemple jeter ses poubelles, en se promenant dans la rue, ou en enfourchant son vélo !

Comment cela est-il possible ? C'est simple : ces applications récompensent leurs abonnés lorsqu'ils accomplissent certaines tâches ou objectifs vertueux pour leur santé ou l'environnement. Elles font notamment rimer écologie et gain financier. C'est le cas de l'application Wetri, "l'appli qui transforme tes déchets en monnaie", qui valorise le recyclage dans des points de collecte ou encore de Trashback qui incite à ramasser des ordures laissées en pleine nature.

Une action encore plus simple et quotidienne peut aussi vous faire gagner de l'argent : marcher. Avec l'application WeWard, plus vous marchez plus vous collectez des "Wards". Une fois que vous avez amassé un certain nombre de Wards, vous pouvez les convertir en euros et envoyer la somme obtenue sur votre compte. Pour encourager les utilisateurs, l'application propose même des défis à réaliser, qui rapportent encore un peu plus. Selon les gérants de l'application, les gens marchent 24% plus qu'à leur habitude en utilisant WeWard, une démarche bonne pour l'environnement et la santé.

L'application Vasy défend le même concept en prenant en compte les trajets à pied, mais aussi ceux à vélo ou avec une trottinette, un skate, des rollers... Les points gagnés peuvent être échangés contre "des avantages exclusifs dans les commerces de proximité ou des cartes cadeaux valables dans les grandes enseignes". Moovance voit encore plus large et récompense tous les trajets en fonction des émissions de CO2 évitées, cela comprend donc aussi les transports en commun ou le covoiturage.

Pour quel gain ? Ne vous attendez pas à gagner une fortune mais c'est déjà mieux que rien. Sur Moovance, le gain moyen d'une personne qui se rend au travail en vélo serait de 20 euros en quatre mois. Pour la marche sur Weward, vous pouvez gagner jusqu'à 25 Wards par jour, ce qui correspond à environ 20 000 pas. Un Ward représente 0,007 euros, ce qui fait un maximum d'une soixantaine d'euros à l'année. Ses gains peuvent augmenter en réussissant des défis ou en visionnant des vidéos publicitaires. Fin 2023, WeWard a annoncé avoir distribué 10 millions d'euros sur les comptes de ses utilisateurs depuis son lancement en 2019.