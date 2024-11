Cet animal règnerait sur la Terre si les hommes disparaissaient selon les scientifiques

Si l'humanité venait à s'éteindre, un animal pourrait prendre une place dominante, selon les scientifiques. C'est assez inattendu.

La fin de l'humanité questionne les scientifiques, surtout face au dérèglement climatique. Et si cela venait à arriver, que deviendraient les animaux ? Comment la Terre se réorganiserait ? Plusieurs experts s'accordent sur un animal qui serait capable de régner sur la Terre s'il n'y avait plus d'êtres humains. Le professeur Tim Coulson de l'Université d'Oxford en fait partie, comme il l'a expliqué dans son livre The Universal History of Us. Selon lui, l'extinction est le destin de toute espèce et donc touchera un jour l'Homme. Malgré cette disparition, il estime que la vie devrait persister sur Terre pendant encore un milliard d'années.

Les primates pourraient alors apparaitre comme les successeurs naturels de l'homme. Cependant, selon l'expert, ceux-ci seraient trop vulnérables au changement climatique et aux prédateurs. Du côté des oiseaux et des insectes, dont certains sont connus pour leur intelligence, ils ne pourraient pas prendre cette place dominante à cause de leur manque de motricité.

L'animal qui pourrait régner sur la Terre, identifié par l'auteur, dispose en fait de plusieurs caractéristiques fortes qui lui permettraient "d'évoluer en une espèce capable de construire une civilisation", a-t-il expliqué à The European. Tout d'abord, il est doté de grandes capacités cognitives, lui permettant de figurer parmi les créatures les plus intelligentes existant sur Terre. De plus, cet animal est très autonome et peut s'adapter à un environnement changeant.

Il s'agit de la pieuvre. Selon l'expert, leurs "compétences en résolution de problèmes, leur capacité à manipuler des objets et à se camoufler" sont leurs plus grands atouts pour parvenir à de telles fins. Des études ont déjà prouvé qu'elles arrivaient à manipuler des outils ou à faire des puzzles. Elles parviennent aussi à survivre dans diverses habitats et peuvent respirer 30 minutes hors de l'eau.

Selon Tim Coulson, il est même envisageable que les pieuvres "pourraient, à long terme, développer des appareils de respiration pour survivre hors de l'eau". Elles ne deviendraient pas des animaux terrestres pour autant, mais pourraient chasser des proies sur Terre et coloniser de nouveaux écosystèmes, comme l'a fait l'Homme dans l'eau. Elles seraient également capables de construire des communautés sous-marines mais il faudrait des "centaines de milliers, voire des millions d'années pour y parvenir".

Cependant, s'il ne faut pas exclure cette hypothèse, il est pour le moment impossible d'affirmer avec certitude qu'un tel scénario se produira si l'Homme disparaissait : "l'évolution est imprévisible et nous ne pouvons pas dire avec certitude quel chemin elle prendra en cas d'extinction de l'homme".