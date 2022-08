Tensions Taïwan-Chine : des missiles tirés, coup de pression ou risque de guerre ?

TAÏWAN. Des tirs de missiles ont été effectués par la Chine en direction de Taïwan. La pression ne retombe pas dans la région mais la crainte d'une guerre est peu présente. Explications du conflit.

[Mise à jour le 5 août à 12h17] La tension est montée d'un cran depuis plusieurs jours entre la Chine et Taïwan. L'une des principales puissances de la planète fait planer une menace d'offensive sur la petite île située à 180km au large de ses côtes, dont le statut est particulier, entre autonomie et appartenance au régime communiste chinois. Si les tensions ne sont pas nouvelles dans la région, Pékin a décidé de montrer un peu plus les muscules en lançant une série d'exercices militaires à proximité de Taïwan, déclenchant notamment plusieurs tirs de missiles balistiques, dont certains seraient passés au-dessus de l'île a affirmé la Chine, pour atterrir dans une zone maritime appartenant au Japon, selon les dires de ce dernier. Par ailleurs, Taipei (capitale de Taïwan) a assuré que des avions et navires de guerre s'étaient approchés des eaux de Taïwan au cours de la journée de ce vendredi 5 août 2022. "Nous ne nous attendions pas à ce que le voisin malveillant fasse étalage de sa puissance à notre porte, et mette arbitrairement en péril les voies navigables les plus fréquentées du monde par ses exercices militaires", a déploré le Premier ministre taïwanais, Su Tseng-chang.

Une démonstration de force qui trouve son origine dans une visite politique à Taïwan qui n'a pas manqué de faire réagir. Alors que l'autonomie de l'île n'est que très peu reconnue à l'échelle mondiale et que son appartenance à la Chine n'est pas remise en cause, la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi (l'équivalent de Yaël Braun-Pivet à l'Assemblée nationale), s'est rendue sur ce territoire mardi 2 et mercredi 3 août pour réaffirmer "l'engagement inébranlable de l'Amérique à soutenir la démocratie dynamique de Taïwan." Une visite qui n'a pas été vue d'un bon œil par Wi Jinping, le président chinois, qui refuse toute émancipation de Taïwan dans la diplomatie internationale, d'autant que les Etats-Unis ont toujours reconnu, depuis les années 80, le principe d'une seule Chine comprenant Taïwan.

Taïwan est une île située dans la mer de Chine, à 180km au large des côtes du sud-est de la Chine, entre Hong-Kong et Shangaï. L'île est également positionnée entre les Philippines et le Japon.

La guerre peut-elle éclater entre Taïwan et la Chine ?

Les exercices militaires opérés par la Chine aux alentours de Taïwan ne sont pas sans rappeler les manœuvres effectuées pendant de longues semaines par la Russie à la frontière avec l'Ukraine, avec la suite qu'on lui connaît. Dans ce contexte international fragilisé, la Chine peut-elle à son tour décider de lancer une offensive sur Taïwan qu'elle souhaite officiellement et définitivement rattacher à son régime ? Ancienne ambassadrice de France en Chine, Sylvie Bermann s'est voulue rassurante quant à la tournure que pourraient prendre les évènements entre Taïwan et la Chine. "Dans le cas présent, je ne pense pas qu'il y ait de véritable danger", a-t-elle expliqué sur France Inter, mercredi 3 août. "La Chine veut manifester son mécontentement. Elle a menacé avant la visite pour essayer de dissuader : ça n'a pas fonctionner, donc elle est obligée de réagir, y compris sur le plan militaire. C'est une démonstration de force avec des avions qui pénètrent dans la zone de défense aérienne, qui n'est pas l'espace territorial", a-t-elle détaillé. Avant d'avancer : "la Chine n'ira pas plus loin aujourd'hui."

Pour Pascal Boniface, politologue interrogé le même jour par LCI, "même si une invasion militaire (de la Chine, ndlr) n'est pas à exclure, elle paraît difficile. Militairement ce ne serait pas facile." Des propos qui corroborent ceux d'autres spécialistes, Pascal Boniface ajoutant que le territoire est "bien équipé par les Américains." Par ailleurs, il juge qu'une offensive "porterait atteinte à la croissance économique de la Chine", notamment en raison de la fourniture de microprocesseurs par Taïwan à la Chine. "Donc pour le moment il y a plus d'inconvénients que d'avantages à tenter une réunification par la force" a-t-il estimé.

Selon Valérie Niquet, spécialiste de l’Asie à la Fondation pour la recherche stratégique et auteure de Taiwan face à la Chine, "Pékin n'a pas les moyens militaires d'envahir Taïwan. Ce serait encore plus difficile que pour la Russie de traverser la frontière avec l'Ukraine", a-t-elle expliqué sur Europe 1 mercredi 3 août. Des dires similaires celles de Bonnie Glaser, directrice du programme Asie du think tank américain German Marshall Fund. "La probabilité d'une guerre ou d'un incident grave est faible", avait-elle avancé sur Twitter.

En revanche, ces deux spécialistes s'accordent par ailleurs pour dire que la Chine devrait se lancer dans une "guerre psychologique." "Ce qu'elle peut faire, c'est des démonstrations de force en espérant que ça fasse suffisamment peur. [...] On est dans la guerre psychologique", a estimé Valérie Niquet, quand Bonnie Glaser juge que "la probabilité que la Chine prenne une série de mesures militaires, économiques et diplomatiques pour montrer sa force et sa détermination n'est pas négligeable. Il est probable qu'elle cherchera à punir Taïwan de multiples façons."

Les tensions entre Taïwan et la Chine ne sont pas nouvelles. Il faut dire que le statut de l'île est ambigu. Taïwan était historiquement rattaché à la Chine, avant de passer sous pavillon japonais de 1895 à 1945. Le territoire repasse entre les mains chinoises au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais les nationalistes se réfugient à Taïwan lorsque Mao Zedong prend le pouvoir en Chine et forment ainsi un gouvernement sur l'île.

En 1949, à la suite de la proclamation de la République populaire de Chine, Mao Zedung accède au pouvoir. Ses opposants nationalistes s'exilent sur l'île de Taïwan et forment un gouvernement, lequel coupe tous ses liens avec la Chine communiste. Cette dernière tente de reprendre la main, en vain. Depuis, la Chine n'a plus autorité sur le territoire. Rapidement, une alliance est nouée entre Taïwan et les Etats-Unis.

Les relations entre Taïwan et la Chine sont tendues au fil des années et même rompues entre 1995 et 2008, période durant laquelle une loi anti-sécession est signée, reconnaissant l'autonomie de Taïwan mais accordant à la Chine d'utiliser des "moyens non-pacifiques" si l'île venait à devenir indépendante.

Or, depuis 2016, l'arrivée au pouvoir à Taïwan de Tsai Ing-Wen, une présidente pro-indépendance, a ravivé les tensions avec la Chine, Xi Jinping souhaitant mettre la main sur Taïwan. Cependant, les Etats-Unis ont toujours annoncé soutenir Taïwan face à la Chine, créant ainsi un climat géopolitique particulièrement tendu.