"Election 2022 au Brésil : pas de contestation mais un appel aux "manifestations pacifiques""

ELECTION BRESIL. Deux jours après l'annonce du résultat de la présidentielle au Brésil, Bolsonaro a concédé sa défaite face à Lula. L'ex-président est toutefois resté ambigu quant à la réponse des militants bolsonariste laissant la porte ouverte aux "manifestations pacifiques".

[Mis à jour le 2 novembre à 11h28] Fin des tensions au Brésil ? Jair Bolsonaro a finalement pris la parole plus de 48 heures après l'annonce du résultat de l'élection présidentielle pour concéder, plus que reconnaître, sa défaite face à Lula. Le président sortant n'a pas eu un seul mot pour son rival élu pour prendre sa succession mais a indiqué "respecter la Constitution" et "autoriser" la transition avec l'homme politique de gauche à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à l'investiture du 1er janvier 2023. Le discours de Bolsonaro qui a duré à peine deux minutes n'a toutefois n'a pas apaisé les craintes des Brésiliens qui redoutent une vague contestataire des militants bolsonaristes insatisfaits du résultat du scrutin. Le politique d'extrême droite a précisé que les "manifestations pacifiques seront toujours les bienvenues" pour défendre les idées des bolsonaristes dotés de "plusieurs forces à travers le pays, nos rêves sont toujours plus forts que jamais, nous sommes pour l'ordre et le progrès".

Une petite phrase qui fait planer un grand doute et un risque sur le Brésil. Le pays est déjà en partie paralysé par des blocages des axes routiers opérés par les chauffeurs de poids lourd pro-Bolsonaro depuis le 30 octobre, jour de l'élection présidentielle. Après l'annonce des résultats, plusieurs centaines de manifestations se sont aussi organisées partout dans le pays mais les rassemblements restent de petite taille réunissant 50 à 100 personnes selon Joao Alencar, correspondant pour BFMTV à Sao Paulo. Pour le moment ces mobilisations restent passives mais l'insatisfaction des militants bolsonaristes qui comme le président sortant crient à l'injustice à la fraude électorale ne fait que croitre.

La transition possible sans contestation du résultat de l'élection au Brésil ?

Ce n'est pas Jair Bolsonaro mais l'un de ses ministres qui a, mardi 1er novembre, assuré que la transition avec Lula était "autorisée" et se ferait sans encombre. La nouvelle doit satisfaire le camp de Lula et le futur président du Brésil qui quelques heures après sa victoire a appelé Bolsonaro à se plier au verdict plutôt que de s'élever en obstacle à sa victoire et à son arrivée au pouvoir : "J'ai besoin de savoir si le président que nous avons battu permettra qu'une transition ait lieu", a déclaré Lula après l'annonce des résultats. La transition a théoriquement déjà commencé. Lula a mandaté une équipe de 50 personnes pour intégrer les arcanes du pouvoir et comprendre le fonctionnements des différents organes étatiques en plus de préparer l'arrivée de Lula à la présidence.

La transition devrait bien se dérouler en coulisses avec l'autorisation de Bolsonaro mais aussi grâce à la présence de politiques issus du centre droit qui ont, dans les heures suivant l'annonce des résultats, reconnu la victoire de Lula. Reste que pendant la transition et une fois au pouvoir, Lula sera confronté à la mouvance bolsonariste encore très présente au Brésil.

La contestation du résultat de l'élection au Brésil encore possible pour Bolsonaro ?

La contestation du résultat de l'élection présidentielle au Brésil n'est a priori plus dans les projets de Jair Bolsonaro. Le président sortant a à demi-mot reconnu sa défaite tout en accusant le système électoral brésilien d'avoir favorisé Lula grâce à d'hypothétiques fraudes permises par les unes électroniques. Ces accusations infondées sont répétées par l'homme politique depuis plus d'un an et prises au sérieux par ses partisans. En ayant concédé sa défaite et assuré de suivre les règles dictées par la Constitution brésilienne, Bolsonaro s'est fermé la porte d'une possible contestation en revanche il n'a pas éteint les braises qui fument parmi ses militants. En appelant aux manifestations, le président sortant laisse la voie ouverte à des possibles débordements.

Bolsonaro a lancé cet appel en connaissance de cause alors que les militants de la mouvance d'extrême droite disent depuis septembre être capables d'envahir les rues pour maintenir le président sortant et défait au pouvoir. C'est d'ailleurs ce que certains font en gardant une attitude pacifique mais l'agressivité et la radicalité d'autres partisans font encore craindre la formation d'émeutes même si le risque semble amoindri. Les tensions sont donc loin d'être terminées au Brésil.