Bolsonaro : il acte sa défaite, un résultat historique

BOLSONARO. Jair Bolsonaro a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle du Brésil, à l'issue d'un scrutin historique pour le président sortant.

[Mis à jour le 2 novembre 2022 à 8h27] Il a donc attendu près de 48 heures avant de prendre la parole, laissant craindre le pire au Brésil. Finalement, Jair Bolsonaro a annoncé accepter sa défaite à l'élection présidentielle, actant le retour au pouvoir de Lula, mardi 1er novembre 2022. Après quatre ans au pouvoir, le chef d'Etat d'extrême-droite va donc céder sa place puisqu'il a assuré qu'il s'engageait à "respecter la Constitution." Ainsi, le dirigeant brésilien ne contestera pas les résultats, comme cela était redouté. Pour autant, il n'a pas adressé un seul mot de félicitations à son adversaire. Mais la passation de pouvoir est bel et bien lancée entre les deux hommes. "En ordonnant le début de la transition, [le président] a reconnu le résultat final de l'élection", a indiqué la Cour suprême brésilienne, l'équivalent du Conseil constitutionnel français.

Lors de cette prise de parole depuis le palais présidentiel situé à Brasilia, la capitale, au centre du pays, Jair Bolsonaro a également appelé à cesser les barrages routiers formés par des soutiens du président sortant à de nombreux endroits du pays, en signe de contestation des résultats. Mais le mouvement, s'il a perturbé des centaines d'axes routiers du pays, n'a pas dégénéré en coup d'état, comme cela pouvait être craint avant l'annonce des résultats. La page Bolsonaro va donc désormais être tournée dans le cinquième plus vaste pays du monde. Sa succession devrait être officiellement actée le 1er janvier 2023, après ce résultat historique.

Quel résultat pour Jair Bolsonaro à l'élection présidentielle du Brésil ?

Selon les résultats définitifs communiqués par le Tribunal supérieur électoral brésilien, Jair Bolsonaro a récolté 49,10% des suffrages, soit 58 148 089 votes, contre 50,90% pour son adversaire et désormais successeur, Lula, au second tour de l'élection présidentielle brésilienne 2022, le 30 octobre. Au 1er tour, il était déjà arrivé derrière Lula, recueillant 43,20% des suffrages (51 072 345 voix).

Pourquoi le résultat de Jair Bolsonaro à l'élection présidentielle 2022 du Brésil est-il historique ?

L'issue de ce second tour de l'élection présidentielle brésilienne revêt d'une dimension historique à plusieurs égards pour Jair Bolsonaro. Tout d'abord, il s'agit d'une élection lors de laquelle le président sortant a recueilli un nombre de voix historiquement élevé -plus de 58 millions-, soit davantage qu'en 2018, lors de son sacre (400 000 supplémentaires). Un constat déjà partagé à l'issue du premier tour (1,8 million de voix en plus). Des chiffres jamais atteints par l'extrême-droite dans le pays, qui s'est donc hissée au second tour deux fois consécutivement.

La dimension historique prend également son sens dans l'infime écart, à l'échelle du pays, qui sépare Jair Bolsonaro de son adversaire, Lula. 2,1 millions de voix sur un collège de 118,5 millions d'électeurs ayant exprimé un vote le 30 octobre. En 2018, Bolsonaro l'avait emporté avec 10 millions de voix d'avance. Seule l'élection de Dilma Rousseff en 2014 avait été serrée, la candidate de gauche l'ayant emporté avec 3,4 millions de bulletins à son nom supplémentaires. Preuve de la polarisation politique d'un pays qui apparait scindé en deux : l'écart entre Lula et Bolsonaro n'a été que de 1,80%.

Mais avec cette défaite, aussi serrée soit-elle, Jair Bolsonaro a également l'histoire lors de cette élection présidentielle brésilienne de 2022 en devenant le premier président sortant candidat à sa succession à ne pas parvenir à se faire réélire. Avant lui, Fernando Henrique Cardoso (1994 et 1998), Lula (2002, 2006) et Dilma Rousseff (2010, 2014) étaient parvenus à conserver leur poste.