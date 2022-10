Lula : vainqueur face à Bolsonaro ! Un résultat historique au Brésil

LULA. Lula est le nouveau président du Brésil ! L'ancien chef d'Etat s'est imposé face à Bolsonaro et retrouve le pouvoir, 11 ans après l'avoir quitté.

[Mis à jour le 31 octobre 2022 à 00h11] Des défaites, deux victoires, la prison et à nouveau, le sacre. Lula est donc revenu au pouvoir au Brésil, ce dimanche 30 octobre 2022, après avoir remporté l'élection présidentielle. Le candidat du Parti des travailleurs a été élu président de la république fédérative du Brésil en récoltant un peu moins de 51% des suffrages exprimés par les plus de 120 millions de brésiliens s'étant déplacés aux urnes. Une victoire particulièrement serrée pour le représentant de la gauche, bien plus que ce que prédisaient les sondages. Mais il s'agit d'un résultat historique, à plus d'un titre. D'abord pour Lula lui-même qui recueille un nombre de voix jusqu'ici jamais atteint avec plus de 59 millions de votes en sa faveur. Par ailleurs, jamais le Brésil n'avait connu un second tour aussi serré. Sur un collège de 156 millions d'électeurs, la différence ne s'est faite qu'à 2 millions de voix. La dernière fois qu'une élection présidentielle avait été aussi serrée avait vu le sacre de Dilma Rousseff (Patri des travailleurs) en 2014 avec 3,5 millions de voix d'avance sur son adversaire. Cette présidentielle était également très attendue pour les Brésiliens, dont la majorité a donc choisi l'alternance en mettant fin à l'extrême-droite au pouvoir.

Quel est le résultat de Lula à l'élection présidentielle au Brésil ?

Selon les chiffres du Tribunal supérieur électoral brésilien, Lula a été élu président de la république fédérative du Brésil en recueillant moins de 51% des voix (50,86% précisément). 60 millions de Brésiliens ont voté en sa faveur, lui permettant de décrocher une avance de 2 millions de voix face à Jair Bolsonaro.