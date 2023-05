Seuls les plus brillants peuvent trouver le Y caché en 8 secondes

Test de rapidité : dans ce casse-tête, essayez de trouver le Y caché entre les groupes de lettres 'X' et 'K'. Seules les personnes les plus rapides peuvent voir le Y en 8 secondes.

Dans l'image ci-dessus, vous devez trouver la lettre cachée entre les groupes de lettres 'X' et 'K'. Un esprit vif peut identifier la lettre cachée en 8 secondes. La réponse étant plutôt difficile, il vous faudra examiner attentivement chaque détail avant de répondre à la question. Attention, les réponses à ce jeu sont données juste en dessous de la question, assurez-vous donc de ne pas trop descendre pour ne pas tricher.

Vous avez trouvé ? Partagez votre temps sur notre page Facebook en cliquant et comparez votre temps à celui de vos amis et de vos proches ! Certains casse-têtes ne nécessitent pas forcément des compétences en mathématiques, mais sont simplement un test de vos capacités d'observation. Cependant, il est vrai que trouver la réponse en quelques secondes est extrêmement gratifiant.

Dans ce casse-tête, vous devez trouver la lettre cachée entre les rangées de X et de K. Il y a 5 lignes de X et 3 de K. Pour trouver la lettre cachée en 8 secondes, vous devez rapidement regarder toutes les lignes et colonnes. La réponse est simple : la lettre cachée est le 'Y', situé à la 4ème rangée et 13ème colonne parmi les X.