Nouvelle interdiction dans le paradis français des vacances : vous risquez de perdre 1700 euros

En tant que touriste, vous devez désormais être particulièrement vigilant, sinon cela pourrait vous coûter cher.

Les futurs voyageurs qui envisagent de visiter l'Espagne devraient réfléchir attentivement à leurs choix avant d'allumer une cigarette sur le littoral. Le conseil municipal de San Antonio à Ibiza a annoncé que la très fréquentée plage de Caló des Moro serait désormais déclarée sans tabac. Cette initiative est la dernière d'une série visant à promouvoir la santé publique et à réduire le nombre de mégots de cigarettes qui finissent dans le sable.

Plus tôt cette année, l'Espagne a interdit de fumer sur 28 plages populaires des Baléares, y compris des plages à Majorque, Minorque et Ibiza. Si l'effet de l'interdiction de fumer à Caló des Moro s'avère être un succès, le conseil municipal envisagera d'étendre cette mesure à d'autres plages de San Antonio.

Bien que les fumeurs qui décident d'allumer une cigarette sur une plage sans tabac ne seront pas nécessairement sanctionnés, car l'application de la loi récemment adoptée par l'Espagne l'année dernière relève des juridictions locales et des conseils municipaux, il serait sage d'éviter le risque. Les amendes pourraient potentiellement atteindre 1700 euros, ce qui rendrait sage la décision de s'abstenir.

Au-delà de l'aspect de santé publique, ces décisions sont prises car les mégots de cigarettes abandonnés sur les plages constituent un problème environnemental majeur. Tout d'abord, ils sont composés d'un filtre en acétate de cellulose qui met plusieurs années à se décomposer. Pendant ce temps, ils s'intègrent à l'écosystème marin, pouvant être ingérés par la faune marine, provoquant ainsi des obstructions digestives et une intoxication.

De plus, les mégots contiennent des résidus de produits chimiques et de toxines, résultant de la combustion du tabac. Lorsqu'ils sont en contact avec l'eau, ces produits chimiques se dissolvent et polluent l'environnement aquatique. Cela affecte la qualité de l'eau, rendant les zones contaminées moins propices à la vie marine et pouvant même avoir des effets toxiques sur les organismes vivants.

La présence de mégots sur les plages nuit également à l'esthétique des lieux, réduisant leur attrait pour les visiteurs et dévalorisant l'environnement naturel. De plus, le nettoyage des plages coûte cher aux municipalités, ce qui est un fardeau économique.