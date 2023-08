Un moyen de lutter contre les voisins bruyants - cette vis en métal peut être la solution efficace

Fin des voisins bruyants? Une vis révolutionnaire pourrait changer la donne. Découvrez comment.

Les voisins bruyants pourraient-ils devenir une chose du passé ? Si vous êtes dérangé par les fracas, les bruits sourds et les voix étouffées provenant de l'appartement voisin, sachez que vous n'êtes pas seul. Cependant, un chercheur de l'Université de Malmö pense que la solution est aussi simple qu'une vis.

Håkan Wernersson, du Département des sciences des matériaux et des mathématiques appliquées, a mis au point une vis capable de réduire de moitié le niveau sonore perçu.

Comment cette vis atténue-t-elle le son ? La Vis Sonore brise les ondes sonores ; en principe, la vis est fendue au milieu avec un ressort à l'intérieur. Les vis absorbant le son permettent de fixer des plaques de plâtre à des éléments en bois situés sur le mur. Aucune couche isolante n'est alors nécessaire. Les ressorts font en sorte que les ondes sonores transmises par les murs et les poutres en bois soient dissipées sur les vis. En conséquence, le bruit n'atteint pas les oreilles des personnes présentes dans la pièce.

Des tests en laboratoire acoustique montrent une réduction du son de neuf décibels pour un mur sec traditionnel, ce qui correspond à une division par deux du niveau sonore perçu. Des installations dans un salon de coiffure ont également donné de bons résultats, les vis standard étant remplacées par les nouvelles vis sans retirer le plâtre existant du plafond.

"Il existe des exigences légales pour les cloisons et certains niveaux de bruit lors de la construction d'immeubles d'appartements. Ces exigences ne sont pas obligatoires pour les maisons individuelles où ne réside qu'une seule famille, mais là, bien sûr, c'est une excellente solution pour réduire le bruit entre les pièces", explique Wernersson.

Le projet doit encore subir d'autres tests pour examiner comment les vis fonctionneront dans une utilisation quotidienne. Néanmoins, dès le début, diverses entreprises, y compris celles d'Amérique du Sud et du Japon, se sont intéressées à cette idée.

De plus, si cette vis est utilisée dans la construction des bâtiments, elle peut également permettre d'économiser de l'espace au sol et au plafond en réduisant l'épaisseur des matériaux nécessaires. "Avec notre vis, vous pouvez fixer directement le plâtre aux murs, libérant ainsi de l'espace au sol, et un mètre carré d'espace au sol peut valoir des milliers d'euros", déclare Wernersson, qui a développé la vis en collaboration avec un acousticien.