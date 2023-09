Le bilan du tremblement de terre au Maroc pourrait s'aggraver

Le centre du Maroc a été frappé vendredi soir par un puissant séisme. Plus de 800 personnes ont été tuées dans la catastrophe, d'après un bilan provisoire.

Le centre du Maroc a été frappé par un puissant séisme dans la nuit de vendredi 8 à samedi 9 septembre. La secousse a touché plusieurs villes importantes, dont celle de Marrakech. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat a indiqué que le séisme était d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d'Al-Haouz. Une zone montagneuse difficile d'accès, parsemée de villages et de petites exploitations agricoles à environ 70 kilomètres au sud-ouest de Marrakech. Le séisme a également été ressenti dans la capitale, Rabat, située à près de 350 km au nord d'Ighil. D'après les médias marocains, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.

Selon un bilan provisoire, ce séisme a entraîné la mort de 820 personnes dans les provinces et communes d'Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, a indiqué le ministère dans un communiqué. Selon la même source, 329 personnes ont été blessées et hospitalisées. Selon certains habitants de Marrakech, la grande ville la plus proche, des bâtiments et des maisons se sont effondrés, notamment dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

De nombreux pays ont présenté leurs condoléances aux familles endeuillées et proposé leur aide au Maroc. Le président français Emmanuel Macron s'est dit samedi " bouleversé après le terrible séisme au Maroc " et a proposé l'aide de la France. "Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers secours ", a-t-il indiqué durant son vol pour le G20 à New Delhi. Ce tremblement de terre rappelle le terrible séisme de 1960 qui avait frappé Agadir, causant la mort de plus de 12 000 personnes. Le séisme était alors d'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter.