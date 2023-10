Attaque du Hamas contre Israël : l'armée israélienne riposte, plus de 1 000 morts dans les frappes

Israël a annoncé avoir frappé "plus de 500 cibles" du Hamas sur la bande de Gaza ce lundi 9 octobre, deux jours après l'offensive du groupe armé palestinien. Le bilan est très lourd de part et d'autre de la frontière israélo-palestinienne.

L'essentiel Les frappes aériennes et combats continuent entre les forces du Hamas et celles d'Israël après l'offensive menée le 7 octobre par les forces de la bande de Gaza.

Israël a annoncé avoir riposté en frappant "plus de 500 cibles" du Hamas dans la nuit de dimanche à lundi. L'armée israélienne indique également que "7 ou 8" combats sont en cours près la frontière entre Israël et la bande de Gaza.

Le bilan s'aggrave selon les chiffres communiqués par les autorités locales ce lundi 9 octobre : 700 morts et 2 150 blessés en Israël tandis que 413 personnes sont décédées et 2 300 blessées à Gaza. Des dizaines d'otages israéliens sont retenus par les forces du Hamas.

En direct

09:55 - Des réservistes franco-israéliens rejoignent les rangs de l'armée Un porte-parole de l'armée israélienne a fait savoir que 100 000 réservistes de l'armée se sont mobilisés et interviennent dans le sud du pays après les attaques du Hamas. Parmi ces réservistes, plusieurs sont Français et forment des unités "extrêmement soudées" comprenant "des hommes, mais des femmes aussi, des religieux ou non, des gens de droite ou de gauche" explique un des réservistes auprès de BFMTV. Le nombre de réservistes devrait encore augmenter dans les heures à venir. 09:54 - "Environ 1 000 combattants du Hamas" ont participé à l'attaque contre Israël "Israël a été humilié et vaincu" a écrit l'éditorialiste Yossi Verter dans le journal de gauche Haaretz. Une réaction qui pointe les manquements au sein de la défense israélienne qui ont permis l'offensive du Hamas et la pénétration de "1000 combattants" du groupe armé palestinien sur le territoire d'Israël comme rapporté sur X (ancien Twitter) par Jonathan Conricus, un porte-parole de l’armée israélienne. 09:35 - 123 000 palestiniens déplacés après l'offensive du Hamas L'attaque du Hamas contre Israël a également eu des conséquences sur la population palestinienne de la bande de Gaza où plus de 123 000 personnes ont été déplacées selon les chiffres du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. "Les hostilités ont causé des déplacements internes [de] "plus de 17 500 familles représentant 123 538 personnes [...] principalement à cause de la peur, d'inquiétudes pour leur protection et de la destruction de leur logement", précise l'organisation onusienne. 09:17 - "Israël est agressé et le Hamas est l’agresseur" La responsabilité du groupe armé du Hamas dans les tragiques et violents affrontements de ce week-end ne fait pas de doute pour le ministre du Travail. "Il n’y a pas de confusion : Israël est agressé et le Hamas est l’agresseur" a lancé Olivier Dussport, ce lundi matin, sur Public Sénat. En réaffirmant cette position, le ministre dénonce "relativisme insupportable" d’une partie de la gauche en référence à La France insoumise (LFI) ou le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) qui n'ont pas clairement condamné les exactions du Hamas 09:05 - Gérald Darmanin promet de tout faire "pour protéger nos compatriotes juifs" L'attaque du Hamas contre Israël réveille des pensées antisémites. En France, "on a vu ce week-end une dizaine d’actes antisémites, et à peu près 700 signalements à Pharos" a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au micro de France Bleu Nord, ce lundi matin. Il assure toutefois que malgré ces actes isolés, "il n’y a pas aujourd’hui de menace caractérisée". Gérald Darmanin est revenu sur le travail de vigilance mené par les autorités et a promis de tout faire "pour protéger nos compatriotes juifs" reconnaissant que "ce qui peut se passer à l’étranger peut avoir des conséquences en France". 08:48 - "Netanyahou a déclaré une guerre ouverte" aux habitants de la bande de Gaza Palestine et Israël s'accusent mutuellement d'acte terroriste ou de massacre. Et si après l'offensive du Hamas - groupe armé palestinien - les autorités israéliennes ripostent, la cheffe de la mission de Palestine et ancienne diplomate de l'Union européenne Hala Abou Hassira a déploré sur Franceinfo le fait que "toute déclaration qui donne à Israël le droit à se défendre est un feu vert pour massacrer les Palestiniens encore". Le Premier ministre Israël avait invité les civils à quitter la bande de Gaza mais ce discours est contradictoire avec la réalité du terrain selon la cheffe de mission : "Il a demandé à la population de Gaza de partir, mais partir où ? Tant qu'Israël impose un blocus, le plus sévère de l'histoire". En conséquence, c'est comme si "Netanyahou [avait] déclaré une guerre ouverte sur les deux millions d'habitants de la bande de Gaza" estime Hala Abou Hassira qui rappelle que "rien ne justifie la mort des innocents, des deux côtés". 08:29 - Une Française tuée à Israël, huit autres ressortissants portés disparus Parmi le millier de victimes des récentes offensives du conflit israélo-palestinien, quelques-unes sont françaises. Une Française a été tuée et huit autres personnes ont disparu dans l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre. Le Quai d'Orsay a indiqué "clarifier la situation de plusieurs ressortissants qui n'ont pu être localisés" et être "en contact permanent avec leurs familles et en lien avec les autorités israéliennes" dans un communiqué. Pour "assister la communauté française et les Français de passage" en Israël, une cellule de crise est ouverte au ministère des Affaires étrangères. 08:15 - Les combats toujours en cours entre Israël et Gaza Les combats ont repris en intensité dans le conflit israélo-palestinien. Depuis l'offensive du Hamas le 7 octobre, les affrontements continuent tant dans les airs avec des frappes aériennes réciproques que sur terre. Selon l'armée israélienne des combats ont lieux entre 7 et 8 endroits autour de l'enclave palestinienne de la bande de Gaza. "Nous avons encore des guerriers en train de combattre des terroristes" a déclaré le lieutenant-colonel israélien Richard Hecht.

En savoir plus

Deux jours après l'attaque lancée par le Hamas - un groupe armé palestinien considéré par une partie de l'Occident et Israël comme un groupe terroriste -, Israël riposte. Le Tsahal, l'armée israélienne, a annoncée ce lundi 9 octobre avoir frappé "plus de 500 cibles" du Hamas situées sur la bande de Gaza durant la nuit. Si les échanges de frappes aériennes continuent, des combats sont également en cours à "7 ou 8" endroits autour de la frontière entre Israël et la bande de Gaza.

L'attaque menée par le Hamas sur Israël et les nombreuses frappes aériennes lancées de part et d'autres sont responsables d'un bilan très lourd. Les derniers chiffres communiqués par l'armée israélienne font état de plus de 700 morts et de 2 150 blessés, un grand nombre de victimes auquel s'ajoute des dizaines d'otages selon le Tsahal. "Des femmes, des enfants, des bébés, des personnes âgées et des handicapés" sont retenus par les forces du Hamas a déclaré Israël. Lesquelles retiennent "plus de 100 prisonniers" selon le Bureau de presse du gouvernement (GPO). Les combats ont également fait 413 morts et 2 300 blessés dans l'enclave de la bande de Gaza selon le bilan des autorités locales.

Certaines victimes sont des ressortissants étrangers. Une Française est décédée dans l'offensive du Hamas sur Israël, le samedi 7 octobre. Le Quai d'Orsay a indiqué que d'autres ressortissants présents en Israël n'ont pas été localisés depuis l'attaque. Des Américains, un Canadien, des Népalais et des Thaïlandais ont également été victimes des frappes.