Guerre Hamas-Israël : le "droit international n'est pas appliqué" à Gaza selon l'ONU, l'Etat hébreu mis en garde

Israël annonce poursuivre sa progression dans Gaza et évacuer les civils palestiniens, mais l'ONU affirme que le "droit international n'est pas appliqué" dans l'enclave palestinienne. Une "conférence humanitaire" se tient à Paris ce jeudi.

L'armée israélienne continue de vanter ses avancées au 34ème jour de la guerre qui l'oppose au Hamas. Elle affirme que le groupe islamiste palestinien a perdu le contrôle du nord de la bande de Gaza dans la nuit du 8 au 9 novembre. "Les combattants ont achevé la prise de l'avant-poste après dix heures de combats, au cours desquelles ils ont éliminé les terroristes, saisi de nombreuses armes, et découvert des tunnels terroristes, dont un puits, situé à proximité d'un jardin d'enfants, menant à une vaste voie souterraine", a fait savoir l'état-major de l'armée israélienne dans un communiqué diffusé sur Telegram.

Mais ces opérations militaires dont le but affiché est de "détruire le Hamas" ne sont pas sans conséquence sur les civils palestiniens. Ils sont 50 000 Gazaouis à avoir profité des brèches et des couloirs humanitaires pour évacuer vers le sud le 8 novembre, selon Tsahal qui assure épargner les civils. Reste que malgré les évacuations des milliers de victimes sont à déplorer et la situation humanitaire est catastrophique dans l'enclave palestinienne.

Le commissaire général de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) Philippe Lazzarini, de retour de Gaza, affirme que "le droit international humanitaire n'est pas appliqué" sur le terrain. Une déclaration faite durant la conférence humanitaire organisée à Paris ce jeudi 9 novembre. En ouverture de l'événement, Emmanuel Macron a jugé nécessaire "une pause humanitaire très rapide" et a déclaré vouloir "œuvrer à un cessez-le-feu". Il a rappelé qu'Israël a le droit de se défendre mais a également le devoir de respecter le droit et de protéger les civils, une condition non négociable. Une obligation qui concerne tous les civils, israéliens comme palestiniens dont "les civils de Gaza qui souffrent" a souligné le chef de l'Etat rappelant que "toutes les vies se valent". Pour rappel, Israël maintient son opposition farouche à un cessez-le-feu. Cette hypothèse est inenvisageable pour le gouvernement israélien tant que le Hamas n'a pas libéré les 200 otages qu'il retient. Outre ces demandes et ces critiques, trois ONG palestiniennes ont annoncé saisir la Cour pénale internationale pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme "des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité" commis par Israël.

Les promesse de la "conférence humanitaire" à Paris

Plusieurs représentants d'Etats, d'organisations internationales, d'entreprises et des ONG sont réunis à la conférence humanitaire organisée à Paris, ce jeudi 9 novembre. L'événement qui se tient dans le cadre du Forum de Paris sur le Paix doit permettre d'agir "de manière concrète en faveur des populations civiles palestiniennes" touchée par la guerre entre Israël et le Hamas.

Trois sujets doivent surtout être abordés selon le ministère des Affaires étrangères : "les actions en faveur du respect du droit international", "la réponse humanitaire" dans les secteurs alimentaire, sanitaire et celui de l'énergie, et enfin "le soutien aux agences et organisations internationales actives" dans la bande de Gaza. Des annonces d'aides humanitaires sont attendues, la France a notamment promis de multiplier par cinq le montant de l'aide humanitaire fournie, le faisant passer de 20 millions à 100 millions en 2023. L'Italie a promis de son côté l'envoie d'un navire hôpital à Gaza.

Si de nombreux pays sont représentés, ce n'est pas le cas d'Israël. Plusieurs pays arabes ont également refusé d'envoyer des représentants ou ont mandaté des émissaires de bas niveaux. Emmanuel Macron s'est tout de même entretenu avec le Premier ministre israélien le 7 novembre et doit à nouveau échanger avec lui à l'issue de la conférence, a fait savoir l'Elysée.

La bande de Gaza occupée par Israël ?

L'annonce de Benjamin Netanyahou sur la responsabilité sécuritaire de la bande de Gaza a soulevé des questions. Faut-il y voir une forme d'annexion tacite ? De colonisation du territoire palestinien comme cela a déjà été vu dans certaines villes de Cisjordanie ? L'idée est loin de satisfaire la communauté internationale qui dénonce les violences menées par certains colons israéliens en territoire palestinien occupé. Même les Etats-Unis alliés d'Israël ont déclaré le 7 novembre ne pas soutenir une "réoccupation de Gaza" par l'Eta hébreu. "Israël ne le soutient pas non plus", a ajouté Washington.

Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a voulu rassurer et a déclaré qu'"Israël ne réoccupera pas la bande de Gaza" lors d'une interview sur la chaîne américaine MSNBC. Selon lui, après la guerre "le Hamas ne sera plus au pouvoir et après le démantèlement de son infrastructure, Israël devra avoir une responsabilité générale de sécurité pour une période indéfinie". Une reprise du discours du Premier ministre donc et une perspective qui ne précise pas la nature de l'autorité qui sera mise en place et qui remet les pouvoirs entre les mains d'Israël. Toutefois, le ministre a jugé que "si c'est une force palestinienne qui gouverne Gaza pour le bien-être de ses habitants et sans vouloir détruire Israël, alors on pourra discuter".

En images

Évacuation des civils vers le sud de la bande de Gaza

Tous les jours depuis le dimanche 5 novembre, l'armée israélienne ordonne aux civils du nord de Gaza de se diriger vers le sud via des passages sécurisés pendant quelques heures. La guerre a poussé "70% de la population de la bande de Gaza" à se déplacer selon l'ONU, un exode qui "s'accompagne d'une peur constante et de conditions de vie inhumaines pour près de 1,5 million de personnes" sur le 2,2 millions qu'abrite le territoire palestinien.

Mais même au sud de la bande de Gaza la situation humanitaire est catastrophique avec un manque d'eau, de vivres, de médicaments et un difficile accès aux soins malgré l'envoi d'aide humanitaire internationale. Les agences onusiennes continuent d'appeler à un cessez-le-feu "urgent" et les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé à des "pauses et couloirs humanitaires", mais Israël reste sourd à ces voix et envisage tout juste des "petites pauses tactiques", c'est-à-dire l'interruption des bombardements "une heure ici, une heure là" pour "permettre l'entrée des marchandises, des biens humanitaires, ou pour laisser nos otages, des otages individuels, partir".

Le bilan de la guerre

Le bilan de la guerre qui se déroule à Gaza est difficile à établir, les chiffres livrés par le Hamas ne pouvant être vérifiés de manière indépendante et donc distingués de la propagande. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas communiqué lundi 6 novembre, 10 328 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, dont plus de 4 200 enfants, depuis le début du conflit le 7 octobre. Le mouvement palestinien a également fait état de plus de 23 500 blessés. Questionné sur ce bilan, le porte-parole du Pentagone a admis que, concernant les victimes civiles à Gaza, "il faut compter en milliers". Du côté israélien, le bilan est toujours évalué à 1 400 morts. Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, a précisé que 348 soldats étaient morts depuis l'attaque du 7 octobre dernier.

Parmi les victimes, il faut aussi compter les otages retenus par le Hamas et dont le nombre serait compris en 200 et 250. Ils sont 239 selon l'armée israélienne. Après avoir conditionné la libération des otages à la libération des prisonniers palestiniens par Israël, le Hamas assurait le 31 octobre qu'il comptait libérer des otages étrangers dans les prochains jours, mais aucune libération n'a eu lieu depuis. Le Qatar mène des négociations sur la libération des otages, les discussions actuelles porteraient sur "la libération de 10 à 15 otages en échange d'un cessez-le-feu d'un à deux jours" selon une source de l'AFP.

40 Français morts en Israël

40 Français ont été tués en Israël lors des attaques du Hamas le 7 octobre, d'après le bilan communiqué par la Première ministre Elisabeth Borne lundi 6 novembre. Elle compte également huit ressortissants portés disparus. "Il est désormais confirmé que certains d'entre eux sont otages du Hamas", a indiqué le gouvernement le 6 novembre.

La France assure tout mettre en œuvre pour sauver les otages et rapatrier les ressortissants qui le souhaitent. Le Quai d'Orsay annonce d'ailleurs que "plus de 100 personnes" ont quitté Gaza. "Deux groupes de ressortissants français, d'agents et d'ayants droit ont pu quitter hier et aujourd'hui la bande de Gaza par le point de passage de Rafah. Ils se trouvent en sécurité en Égypte, où ils ont été pris en charge par l'ambassade de France et notre consulat général au Caire", fait savoir le ministère ce 7 novembre.

LE Contexte

La guerre entre Israël et le Hamas a commencé le 7 octobre 2023 avec une frappe surprise et massive lancée par le groupe islamiste palestinien Hamas sur l'Etat hébreu. De nombreux combattants ont mené des incursions près de la frontière de la bande de Gaza tandis que des frappes aériennes été lancées. Ces attaques à caractère terroriste ont donné lieu à des scènes d'horreur et des massacres dans plusieurs kibboutz juifs d'Israël.

Israël a ordonné la riposte dans les heures qui ont suivi les l'attaque avant d'imposer le siège de Gaza le lundi 9 octobre. La même journée, l'armée israélienne a annoncé avoir repris le contrôle de la frontière avec la bande de Gaza. Depuis elle semble préparer une attaque terrestre sur le territoire palestinien.