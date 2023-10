Guerre Israël - Hamas : des informations contradictoires sur l'hôpital et le blocus, la communication au centre du conflit

Israël et l'Égypte ont donné leur feu vert pour l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Mais les bombardements risquent de compliquer l'acheminement auprès des civils de l'enclave palestinienne.

L'essentiel

Israël a autorisé ce mercredi 18 octobre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis la frontière avec l'Egypte. Encore faut-il que l'aide puisse effectivement être acheminée. Des convois sont présents depuis plusieurs jours au poste-frontière de Rafah, mais restent bloqués à cause des bombardements. L'autorisation du gouvernement israélien risque de ne rien changer si les bombardement ne cessent pas à cet endroit. Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne a demandé aux habitants de Gaza de se diriger vers "la zone humanitaire de la région de Mawasi" dans le sud du territoire, c'est là que "l'aide humanitaire internationale sera dirigée en cas de nécessité".

Le gouvernement égyptien assure qu'il n'a "pas fermé le terminal de Rafah" et que seuls les bombardements empêchent le passage de l'aide humanitaire. En revanche, le pays n'est pas favorable à l'exode des Palestiniens sur son territoire. Mercredi en toute fin de soirée, Joe Biden a annoncé que l'Égypte avait autorisé l'entrée dans la bande de Gaza d'un convoi humanitaire composé d'une vingtaine de camions.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'être à l'origine de la frappe qui a touché l'hôpital d'Al-Ahli Arabi, au nord de Gaza, le 17 octobre. L'Etat hébreu assure avoir des "preuves" de la responsabilité des groupes islamistes et a reçu le soutien de Joe Biden qui a déclaré depuis Tel-Aviv que la frappe sur l'hôpital semble être du fait "de la partie adverse". La communauté internationale a dénoncé une attaque contraire au droit international sans pointer de coupable, mais plusieurs pays arabes tiennent l'État hébreu responsable. De leur côté, les Palestiniens ont réclamé mercredi une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire à la Cour pénale internationale.

Alors que le Hamas dénonce près de 500 morts liée à la frappe qui a touché l'hôpital à Gaza, une source européenne de renseignement a affirmé mercredi soir qu'"il n'y a pas 200 voire 500 morts, mais plutôt quelques dizaines, probablement entre 10 et 50", mettant en avant un bâtiment qui n'a "pas été détruit" et estimant que l'hôpital avait "probablement été évacué précédemment". Enfin, selon cette même source, il semblerait qu'"aucun élément ne corrobore" la présence de centaines de personnes sur le parking touché par la frappe. À noter que la Commission européenne a partagé mercredi soir ses craintes face au risque de désinformation sur la guerre. "La diffusion généralisée de contenus illicites et de désinformation liés à ces évènements entraîne un risque clair de stigmatisation de certaines communautés, de déstabilisation de nos structures démocratiques, sans parler de l'exposition de nos enfants à des contenus violents", a-t-elle estimé.

De nombreuses manifestations ont eu lieu dans le monde arabe pour protester contre la frappe de l'hôpital et la mort des civils palestiniens. Si les rassemblements qui ont eu lieu à Tunis (Tunisie) à Beyrouth (Liban) ou encore à Téhéran (Iran) surviennent après que le Hezbollah libanais, proche du Hamas, a appelé à "une journée de colère", il faut noter que le soutien à la population palestinienne n'équivaut pas à un soutien du Hamas.

Joe Biden a fait le déplacement à Tel-Aviv, en Israël, ce mercredi 18 octobre pour rencontrer le Premier ministre Benyamin Nétanyahou et "réaffirmer la solidarité des États-Unis" avec Israël, son premier allié au Moyen-Orient, dans le conflit qui oppose l'État hébreu au Hamas. Mais le président américain veut aussi éviter de trop grandes pertes humaines à Gaza et mettre en garde son allié qui prépare une attaque sur l'enclave palestinienne. Le Premier ministre israélien a promis que son pays fera "tout ce qu'il peut" pour limiter le nombre de victimes civiles.

La situation humanitaire continue d'empirer à Gaza et "devient incontrôlable" selon le patron de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'enclave privée d'électricité et d'eau manque aussi d'aide humanitaire qui ne peut pas ou difficilement arriver faute de couloir humanitaire. L'OMS demande à Israël comme au Hamas de "cesser toute attaques contre les structures médicales". Plus d'1,1 millions de personnes ont été déplacées dans le bande de Gaza depuis le début du conflit.

L'ONU appelle à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat" entre Israël et le Hamas. Le secrétaire général de l'organisation Antonio Guterres se dit "horrifié" par la situation et souligne que "l'attaque terroriste du Hamas ne devait pas justifier une "punition collective" de la population palestinienne.

Le bilan de la guerre en Israël et le Hamas a fait "environ 3 000" morts et "plus de 12 500 blessés" dans la bande de Gaza, selon le Hamas. Une estimation toutefois annoncée en début de soirée mardi, avant la terrible attaque de l'hôpital Ahli Arab à Gaza qui pourrait avoir fait 471 morts et 314 d'après le Hamas. En Israël, les frappes du groupe islamiste ont fait 1 400 morts selon le ministère.

199 personnes sont retenues en otage par le Hamas, selon les chiffres avancés par l'armée israélienne le 16 octobre. Ils seraient "entre 200 et 250" selon le Hamas qui s'est exprimé sur le sujet quelques heures plus tard. Aucune négociation n'est en cours pour tenter de libérer les otages dans un échange de prisonniers.

24 Français ont été tués dans les frappes et 7 autres sont toujours portés disparus et "très probablement otages" a annoncé la Première ministre le 18 octobre. En parallèle 3 500 Français ont été rapatriés d'Israël depuis le début de la guerre.

Les images du conflit

Contexte

La guerre entre Israël et le Hamas a commencé le 7 octobre 2023 avec une frappe surprise et massive lancée par le groupe islamiste palestinien Hamas sur l'Etat hébreu. De nombreux combattants ont menés des incursions près de la frontière de la bande de Gaza tandis que des frappes aériennes été lancées. Ces attaques à caractère terroriste ont donné lieu à des scènes d'horreur et des massacres dans plusieurs kibboutz juifs d'Israël.

Israël a ordonné la riposte dans les heures qui ont suivi les l'attaque avant d'imposé le siège de Gaza le lundi 9 octobre. Le même journée l'armée israélienne a annoncé avoir repris le contrôle de la frontière avec la bande de Gaza. Depuis elle semble préparer une attaque terrestre sur le territoire palestinien.