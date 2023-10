Guerre Israël - Hamas : un hôpital détruit à Gaza, des centaines de morts... Deux hypothèses sur les auteurs du drame

Un hôpital de Gaza a été frappé par un un tir de missiles, faisant entre 200 et 500 morts. Le Hamas et Israël s'accusent mutuellement.

Mardi 17 octobre, dans la soirée, une frappe sur l'hôpital Ahli Arab situé dans le centre-ville de Gaza a fait des centaines de morts. Le Hamas accuse Israël de "nouveau crime de guerre". Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a d'emblée qualifié les faits de "massacre" et annoncé un deuil national de trois jours. "Entre 200 et 300" personnes sont mortes" et "des centaines de victimes se trouvent encore dans les décombres", selon un communiqué du ministère de la Santé du territoire palestinien contrôlé par le Hamas.

Israël a d'abord appelé à la prudence et jugé le bilan humain improbable, avant de nié formellement être à l'origine du tir sur l'hôpital. "Selon les renseignements provenant de plusieurs sources dont nous disposons, l'organisation terroriste du Jihad islamique est responsable du tir raté qui a touché l'hôpital", a indiqué le gouvernement.

"Rien ne peut justifier une frappe contre un hôpital. Rien ne peut justifier de prendre des civils pour cibles", a écrit Emmanuel Macron sur X, ajoutant sans nommer de responsable : "La France condamne l'attaque contre l'hôpital Al-Ahli Arabi de Gaza qui a fait tant de victimes palestiniennes. Nous pensons à elles. Toute la lumière devra être faite".

Le Qatar a, lui, dénoncé un "massacre". L'Égypte a également condamné ce qu'elle considère comme un "bombardement israélien". "Il semble que ce soit confirmé, et une attaque contre une infrastructure civile n'est pas conforme au droit international", a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel. À noter que peu avant ce drame, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) avait, quant à elle, rapporté la mort de six personnes dans un raid israélien sur une école transformée en refuge.

Le bilan de la guerre en Israël et le Hamas a fait "environ 3 000" morts et "plus de 12 500 blessés" dans la bande de Gaza, selon le Hamas. Une estimation toutefois annoncée en début de soirée mardi, avant la terrible attaque de l'hôpital Ahli Arab à Gaza qui pourrait avoir fait plusieurs centaines de morts d'après le Hamas. En Israël, les frappes du groupe islamiste ont fait 1 400 morts selon le ministère.

199 personnes sont retenues en otage par le Hamas, selon les chiffres avancés par l'armée israélienne le 16 octobre. Ils seraient "entre 200 et 250" selon le Hamas qui s'est exprimé sur le sujet quelques heures plus tard. Aucune négociation n'est en cours pour tenter de libérer les otages dans un échange de prisonniers.

Parmi ces otages certains peuvent être Français. Le quai d'Orsay a fait part d'un nouveau bilan ce 17 octobre : 21 Français ont été tués dans les frappes et 11 autres sont toujours portés disparus et "très probablement otages". Emmanuel Macron a assuré que "la France est pleinement mobilisée et travaille avec ses partenaires pour libérer les otages français retenus par le Hamas". Il a également réagi à une vidéo diffusée par le Hamas montrant "une des prisonnières" disant être bien traitée. La jeune femme en question est Mia Schem, une Franco-Israélienne de 21 ans enlevée au festival de musique le 7 octobre. Le chef de l'Etat a dénoncé une "ignominie" et exigé la "libération immédiate et sans conditions" des otages.

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a démenti lundi l'existence d'un accord de cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hamas : "Il n'y a pas de cessez-le-feu et d'entrée d'aide humanitaire dans Gaza en échange de la sortie d'étrangers." La déclaration intervenait après l'annonce par des sources égyptiennes de la conclusion d'un accord entre les États-Unis, Israël et l'Égypte sur un cessez-le-feu dans le sud de Gaza.

1,1 million de personnes ont été contraintes de fuir et de se déplacer dans la bande de Gaza selon l'ONU. Parmi elles, 400 000 ont trouvé refuge dans les infrastructures de l'organisation qui dénonce une situation humanitaire catastrophique. Le siège de Gaza mené par Israël a privé l'enclave d'électricité, d'eau et empêcher l'arrivée de vivres ou d'aides humanitaires.

L'Union européenne a annoncé lundi 16 octobre, en début de soirée, l'ouverture d'un couloir aérien humanitaire à Gaza, vers l'Égypte. "Les Palestiniens à Gaza ont besoin d'aide humanitaire", a déclaré depuis Tirana, en Albanie, Ursula von der Leyen, précisant que "les deux premiers vols vont partir cette semaine, et ils apporteront du matériel humanitaire" dans l'enclave palestinienne.

Le poste-frontière de Rafah, unique passage pour la frontière entre la bande de Gaza et l'Egypte, est toujours fermé et empêche l'évacuation des Palestiniens en dehors de l'enclave ou l'arrivée d'aides humanitaires. La position égyptienne est claire : "la condition [à ces traversées] est que l'entrée de l'aide à Gaza soit facilitée" précisent des sources d'Euronews. L'Egypte craint d'accueillir les Gazaouis sans que ces derniers ne puissent repartir chez eux et s'installe définitivement sur place.

Les images du conflit

Contexte

La guerre entre Israël et le Hamas a commencé le 7 octobre 2023 avec une frappe surprise et massive lancée par le groupe islamiste palestinien Hamas sur l'Etat hébreu. De nombreux combattants ont menés des incursions près de la frontière de la bande de Gaza tandis que des frappes aériennes été lancées. Ces attaques à caractère terroriste ont donné lieu à des scènes d'horreur et des massacres dans plusieurs kibboutz juifs d'Israël.

Israël a ordonné la riposte dans les heures qui ont suivi les l'attaque avant d'imposé le siège de Gaza le lundi 9 octobre. Le même journée l'armée israélienne a annoncé avoir repris le contrôle de la frontière avec la bande de Gaza. Depuis elle semble préparer une attaque terrestre sur le territoire palestinien.