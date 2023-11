Guerre Israël-Hamas : les libérations en cours à Gaza, 25 otages rendus ?

Un premier groupe d'une dizaine d'otages israéliens a été relâché par le Hamas ce vendredi. En plus, 12 otages thaïlandais ont déjà été libérés.

Un premier groupe d'otages israéliens est désormais entre les mains du personnel de la Croix-Rouge et se trouve dans des ambulances en route vers le point de passage de Rafah en Israël, a déclaré un responsable israélien, selon le Times of Israël. 13 femmes et enfants retenus par le Hamas depuis le début de la guerre doivent être libérés en échange de 39 prisonniers palestiniens. Dans le même temps, le Premier ministre thaïlandais a annoncé la libération de 12 de ses compatriotes, jusqu'ici retenus en otage par le Hamas.

Les Israéliens doivent être remis à des responsables sécuritaires de leur pays, accompagné de la Croix-Rouge et encadré par des Égyptiens, au poste-frontière de Rafah. Ils vont ensuite être acheminés vers l'aéroport d'Al-Arish pour s'envoler vers l'État hébreu. Les otages libérés seront pris en charge par les services sanitaires israéliens.

Aucun Français ne devrait être libéré ce vendredi selon une source de BFMTV. La présence de trois citoyens français sur la liste des otages fournie à Israël a également été évoquée par cette même source. Alors que les Etats-Unis anticipaient la libération de trois leurs ressortissantes, un responsable américain a indiqué auprès de CNN qu'aucun de leurs citoyens ne sera libéré ce vendredi, sans toutefois exclure une libération durant les prochains jours de trêve. Quels que soient les otages rendus, les familles ont été mises au courant et attendent de retrouver leurs proches à Tel-Aviv ce soir.

La trêve respectée

Parrallèlement, la trêve se poursuit sans écart à Gaza. Les combats et les frappes aériennes ont cessé à 7 heures (6 heures en France) ce vendredi 24 novembre. Si quelques tirs de roquette ont été entendus quelques minutes après l'entrée en vigueur de la pause humanitaire, la trêve semble respectée par Israël et le Hamas au 49ème de guerre. Elle doit durer au moins quatre jours.

L'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza a également commencé ce vendredi matin. Les autorités égyptiennes ont affirmé dans un communiqué que "200 camions chargés de nourriture, de médicaments et d'eau entreront quotidiennement" dans Gaza, avec eux "quelque 130.000 litres de carburant diesel et quatre camions citernes transportant du gaz entreront" chaque jour. C'est une aide considérable et nécessaire, mais qui reste insuffisante au vu des besoins selon plusieurs ONG humanitaires, d'autant que cette trêve ne signe pas la fin de la guerre. Les tensions sont d'ailleurs palpable malgré l'arrêt des frappes : l'armée israélienne garde ses positions et a largué des tracts précisant que la guerre n'est pas terminée et que les déplacements dans la bande de Gaza restent interdits.

Comment les otages sont-ils libérés ?

Les premières libérations d'otages interviennent ce vendredi 24 novembre a fait savoir le ministère des Affaires étrangères qatari. Pendant la trêve de quatre jours, les otages israéliens vont être libérés par groupe de dix en échange de 30 prisonniers palestiniens. Les échanges ont lieu au poste-frontière de Rafah où un premier examen médical est mené et un appel avec les familles des victimes autorisé. Les otages sont ensuite conduits à Tel-Aviv en fin d'après-midi. Les autorités égyptiennes ont indiqué à l'AFP qu'une délégation sécuritaire égyptienne est présente à Jérusalem et Ramallah pour s'assurer du "respect de la liste" des prisonniers palestiniens libérés.

Au moins 50 otages doivent être libérés en échange de la remise en liberté de 150 prisonniers palestiniens. Mais Israël espère pouvoir récupérer davantage d'otages et a prévenu que "la libération de dix otages supplémentaires entraînera une journée supplémentaire de pause". Néanmoins, comme le rapporte The Time of Israël, cette trêve n'excédera pas dix jours, et les deux camps ont déjà annoncé la reprise des combats à la fin de cette période d'accalmie.

Ce qui attend les otages après leur libération

Après six semaines de captivité, de premiers otages du Hamas doivent être libérés entre le 24 et le 28 novembre, mais malgré leur libération, un retour à la vie normale ne sera pas pour tout de suite. Dans un premier temps, une prise en charge médicale est envisagée car on ignore encore dans quel état physique et psychologique se trouvent ces personnes.

D'après i24News, leur libération se fait par le point de passage de Rafah. Une fois là-bas, un rapatriement par des hélicoptères ou des ambulances de l'armée israélienne est prévu. Les personnes sont emmenées dans différents hôpitaux israéliens, tels que "Sheba à Ramat Gan, Ichilov à Tel-Aviv, Schneider à Petah Tikva, Wolfson à Holon, Soroka à Beer Sheva ou encore Assaf Harofeh à Beer Yaacov", énumère i24News. Sur place, de nombreux médecins de toutes les spécialités les attendent, des chirurgiens aux ophtalmologues en passant par des pédiatres, des psychologues et des gynécologues. Un premier examen médical leur est fait avant même qu'elles puissent retrouver leurs proches. Des prises de sang, des scanners et des IRM sont envisagés. Enfin, tout est fait pour qu'elles retrouvent leurs proches en toute intimité, loin des projecteurs et surtout des médias.

Une fois remis sur pied et ces examens réalisés, les anciens otages du Hamas pourront retrouver leur quotidien, avec toutefois un suivi régulier avec des médecins et des psychologues, assure encore i24News, qui rapporte que, dans un second temps, et seulement "lorsqu'ils se sentiront suffisamment prêts", les services du renseignement israélien viendront leur parler pour obtenir des informations.

Une bienveillance qui serait davantage liée au profil des otages libérés, à savoir des enfants et des femmes, soit des personnes qui n'ont jamais été préparées à vivre de tels événements. Et pour cause, en temps normal, lors de la libération d'otages, les interrogatoires se font généralement dans la foulée. Auprès du Parisien, Éric Denécé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R), estime que ce choix de ne pas tout de suite les interroger est assez significatif : "C'est un signe que les services de renseignement israéliens n'attendent pas beaucoup d'eux."

L'accord et la trêve loin de faire l'unanimité en Israël

Comme les États-Unis, la France et toute une partie de la communauté internationale, c'est toute l'Union européenne qui s'est réjouie de la conclusion d'un accord sur la trêve humanitaire et cette dernière souhaite "mettre à profit cette pause afin d'organiser un sursaut de l'aide humanitaire à Gaza" et "intensifier" l'envoi d'aide. L'accord est toutefois loin de faire l'unanimité au gouvernement israélien ou au sein de la population civile, certains voyant dans cet accord une nouvelle victoire du Hamas. L'Association des victimes du terrorisme d'Almagor a déposé un recours devant la Cour suprême d'Israël pour que tous les détails de l'accord soient partagés notamment ceux sur "l'arrêt de la collecte de renseignements, ainsi que la livraison de carburant et d'autres fournitures qui pourraient aider le Hamas à mener des opérations terroristes" contre Israël, rapporte le Time of Israël.

Si la libération de prisonniers palestiniens a du mal à passer, c'est surtout la pause dans les combats qui déplait aux politiques et militaires israéliens. Ils craignent que la trêve ne permette au Hamas de se ravitailler en armes, de rétablir les communications et de se réorganiser en vue d'une contre-offensive. Mais quelques jours ne seront pas suffisants pour regagner des forces significatives et les gains militaires pour le Hamas semblent limités, selon l'ancien officier Guillaume Ancel au Parisien. En revanche, le groupe islamiste pourrait tirer profit des convois d'aide humanitaire et de carburant comme le redoutent certains décisionnaires israéliens. Autre possibilité : que le Hamas profite de la trêve pour disparaître et gagner le sud de Gaza discrètement comme suggérait par le général à la retraite et expert militaire Dominique Trinquand dans le journal francilien. Mais ce plan ne semble pas coller à l'idéologie de lutte propre au Hamas.

Fin ou poursuite des combats à Gaza ? Point de situation

La trêve humanitaire reportée à vendredi, les combats se sont poursuivis ce jeudi dans la bande de Gaza. Les porte-parole de l'armée israélienne continuent de rendre compte de leurs avancées et indiquent avoir "découvert des infrastructures souterraines et des armes sous les lits des enfants" dans les locaux en périphérie du camp de Jabaliya. Tsahla a aussi confirmé l'arrestation du directeur de l'hôpital Al-Shifa frappé et fouillé par l'armée israélienne. Le médecin doit être "transféré pour être interrogé" par les services de renseignement, selon le communiqué. Tsahal estime que "sous la direction [du médecin arrêté, ndlr] l'hôpital a été le théâtre de nombreuses activités terroristes du Hamas".

La guerre est donc loin d'être finie et le Hamas comme Israël ont déjà confirmé la reprise des combats à l'issue des échanges de prisonniers. "Le gouvernement israélien, l'armée israélienne et les forces de sécurité poursuivront la guerre pour ramener toutes les personnes enlevées, éliminer le Hamas et garantir qu'il n'y ait plus aucune menace pour l'État d'Israël depuis Gaza", écrit l'État hébreu dans son communiqué. Tandis que le Hamas confirme que ses mains "resteront sur la gâchette et que [les] bataillons triomphants resteront aux aguets", promettant de mener la lutte pour "l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale".

Quel est le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas ?

Le bilan de la guerre qui se déroule à Gaza est difficile à établir, les chiffres livrés par le Hamas ne pouvant être vérifiés de manière indépendante et donc distingués de la propagande. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas communiqué jeudi 23 novembre, 14 854 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, dont plus de 6 150 enfants, depuis le début du conflit le 7 octobre. Le mouvement palestinien a également fait état de plus de 36 000 blessés. Questionné sur ce bilan il y a de ça, plusieurs semaines déjà, le porte-parole du Pentagone avait admis que, concernant les victimes civiles à Gaza, "il [fallait] compter en milliers".

Du côté israélien, le bilan de l'attaque du Hamas a en été revu à la baisse, vendredi 10 novembre, passant de 1 400 à 1 200 morts. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, après identification des corps, il semblerait que nombre d'entre eux appartenaient à des hommes du Hamas. Avant cela, l'armée israélienne avait par ailleurs précisé que 46 soldats étaient morts depuis l'attaque du 7 octobre dernier, selon son dernier bilan.

Combien de victimes françaises dans la guerre ?

40 Français ont été tués en Israël lors des attaques du Hamas le 7 octobre, d'après le dernier bilan communiqué par la Première ministre, Élisabeth Borne, lundi 6 novembre. Elle compte également huit ressortissants portés disparus. "Il est désormais confirmé que certains d'entre eux sont otages du Hamas", a indiqué le gouvernement le 6 novembre. Paris assure tout mettre en œuvre pour sauver les otages et rapatrier les ressortissants qui le souhaitent. Le Quai d'Orsay a annoncé le 14 novembre qu'au total, 112 Français ont pu être à ce jour évacués de la bande de Gaza. "Ce bilan marque la fin d'une première phase de nos opérations d'évacuation, qui a permis à la quasi-totalité de nos compatriotes souhaitant quitter Gaza de le faire", a fait savoir la porte-parole du ministère dans un communiqué.