L'otage franco-israélien du Hamas, Elya Toledano, retrouvé mort à Gaza par l'armée israélienne

L'armée israélienne a annoncé avoir retrouvé le corps de l'otage franco-israélien Elya Toledano dans la bande de Gaza. L'homme de 28 ans avait été enlevé par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre alors qu'il participait à un festival de musique.

La pire des nouvelles. L'armée israélienne a annoncé ce vendredi 15 décembre avoir retrouvé la dépouille du Franco-israélien Elya Toledano "lors d'une opération spéciale à Gaza". L'homme de 28 ans avait été enlevé par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre alors qu'il participait au festival de musique "Tribe of Nova", organisé un kibboutz israélien proche de la frontière avec l'enclave palestinienne. L'homme avait été fait otage avec son amie Mia Schem, laquelle a été libérée le 30 novembre.

Le corps d'Elya Toledano a bien été identifié par les autorités médicales et rabbiniques et la famille du Franco-israélien a été prévenue. Il est ramené en Israël par les soins de l'armée. Mais si l'identité de l'homme a été confirmée, l'armée israélienne n'a pas précisé dans quel état la dépouille a été retrouvée, ni où et quand.

L'homme de 28 ans était un passionné de musique qui travaillait dans l'événementiel pour l'organisation de mariages ou encore de bar-mitsvah avait décrit son frère au Parisien. Les obsèques d'Elya Toledano sont prévues ce vendredi à midi à Jérusalem (11 heures à Paris).

Encore 134 otages dont 3 Français

La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a exprimé sur X, ancien Twitter, son "immense peine" après l'annonce de la mort d'Elya Toledano. Elle a a également dit "partager la douleur de sa famille et de ses proches". Après la libération de quatre otages franco-israéliens - la jeune Mia Schem et trois enfants - et le décès d'Elya Toledano, encore trois Français sont retenus en otage par le Hamas : Orion Hernandez Radoux, Ofer Kelderon père de deux otages libérés et Ohad Yahalomi, également père d'un enfant rendu par le Hamas. "La libération de tous les otages est notre priorité", a insisté Catherine Colonna.

Au-delà des otages français, ce sont au total 134 personnes qui sont toujours entre les mains du Hamas depuis l'attaque du 7 octobre. "Notre mission nationale est de localiser les otages et de les ramener tous chez eux. Nous travaillons en collaboration avec les agences de sécurité et avec tous les moyens de renseignement et opérationnels pour ramener tous les otages chez eux", a assuré l'armée israélienne qui alerte sur la possibilité de ne pas tous les retrouver vivants.

Mardi 12 décembre, l'armée israélienne avait déjà annoncé la découverte des dépouilles de deux otages : Eden Zakaria âgée de 27 ans et faite otage au festival de musique Supernove et Ziv Dado, un superviseur logistique de l'armée âgé de 36 ans.