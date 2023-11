Attaque à Dublin : cinq personnes poignardées près d'une école, des enfants blessés

Une attaque au couteau a eu lieu près d'une école de Dublin, en Irlande, ce jeudi 23 novembre. Le principal suspect a été arrêté et cinq personnes blessées, dont trois enfants, ont été conduites à l'hôpital.

Une attaque au couteau au cœur de la capitale irlandaise. Ce jeudi 23 novembre, un homme armé d'un grand couteau s'en est pris à plusieurs personnes, notamment des enfants, à proximité d'une école dans le quarter de Parnell Square selon Skynews. Trois enfants ainsi qu'un homme et une femme ont été blessés et transportés à l'hôpital.

Le principal suspect et auteur présumé de l'attaque a été arrêté et se serait blessé d'après les précisions de The Irish Times. Au moment de l'attaque, plusieurs personnes se seraient interposées et auraient essayé de désarmer l'individu selon les témoignages des personnes sur place. Les motivations de l'individu ne sont pas encore connues.